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Aktay, Uluslarası Af Örgütü yöneticileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi - Görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ve beraberindeki heyetle görüştü.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aktay, parti genel merkezinde Gardner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay cemal kaşıkçı cinayeti Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner

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