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Aktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattı

05.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Aktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattı

Ülkemizin özel sermayeli yatırım bankalarından olan Aktif Bank, bankacılık alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Aktif Bank'ın hizmetleri hakkında bilgi almak ya da bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek için Aktif Bank iletişim kanallarından faydalanmanız gerekiyor. İşte Aktif Bank'ın işinize yarayabilecek tüm iletişim bilgileri...

Aktif Bank müşterisiyseniz ya da Aktif Bank'ın hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız, Aktif Bank ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle Aktif Bank iletişim bilgilerini ve kullanabileceğiniz farklı iletişim yollarını sizler için tek tek sıraladık...

Aktif Bank Müşteri Hizmetleri Numarası

Aktif Bank sunduğu hizmetler hakkında bilgi almak ya da ya bankacılık işlemleriniz için destek almak istiyorsanız Aktif Bank müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0 850 724 30 50 telefon numarasından Aktif Bank çağrı merkezine ulaşmaktır. Bu Aktif Bank telefon numarasını arayarak aşağıdaki bankacılık işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz:

  • Banka ve kredi kartı işlemlerini,
  • Fatura işlemleri,
  • Kredi işlemleri,
  • Sigortacılık ve yatırım işlemleri

Her işlem için size söylenen numarayı tuşladığınızda ilgili birime veya müşteri hizmetlerine yönlendirilirsiniz. İşlemlerinizi gerçekleştirirken sizden banka veya kredi kartınızın şifresi ile T.C. kimlik numaranız istenebilir. Bu nedenle bu bilgileri öncesinde öğrenmek işinizi kolaylaştırır.

Aktif Bank Genel Müdürlük

Bankacılık işlemlerinizi genel müdürlükle iletişime geçerek yapabileceğinizi düşünüyorsanız kullanabileceğiniz irtibat bilgileri şöyledir:

  • Adres: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli İSTANBUL,
  • Telefon: 0 212 340 80 00,
  • Faks: 0 212 340 88 79,
  • Aktif Bank mail adresi ise iletisim@aktifbank.com.tr şeklindedir.

Aktif Bank Şubeleri

Aktif Bank'ın Türkiye genelinde 12 tane şubesi bulunuyor. Aktif Bank şubelerinden her türlü bankacılık işlemlerini yapabilirsiniz. Aktif Bank şubelerine ait bilgilere aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aktif Bank şubelerinin iletişim ve adres bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank Web Sitesi İşlemleri

Eğer Aktif Bank müşterisiyseniz aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak Aktif Bank'ın resmi web sitesine ulaşabilir ve bankacılıkla ilgili işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

  • Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İnternet Şube" sekmesinden "Bireysel" veya "Kurumsal" menüsünü seçin.
  • Yeni açılan sayfada "T.C. Kimlik Numarası/Müşteri Numarası" ve "Şifre" kısımlarını doldurarak "GİRİŞ" menüsüne tıklayın.
  • Eğer şifrenizi bilmiyorsanız aynı sayfada yer alan "şifremi Oluştur" başlığına tıklayarak şifre alabilirsiniz.
  • Şifrenizi unutmanız durumunda ise "Şifremi Hatırlat" menüsünü kullanarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Aktif Bank'ın web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank internet şubesi için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank iletişim formuna erişmek için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank Canlı Destek Hizmeti Var mı?

Aktif Bank'ın web sitesi üzerinde canlı destek hizmeti bulunmuyor. Doğrudan destek almak istiyorsanız Aktif Bank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Aktif Bank Mobil Uygulaması

Aktif Bank mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek bankacılık işlemlerinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Bunun için "N Kolay" isimli Aktif Bank uygulamasını Play Store veya App Store üzerinden indirmelisiniz. "N Kolay" uygulamasını indirebileceğiniz linkleri aşağıda sizin için sıraladık:

Aktif Bank "N Kolay" uygulamasını Play Store indirmek için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank'ın "N Kolay" uygulamasını App Store üzerinden indirmek için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank'ın Anlaşmalı Olduğu Bankalar

Aktif Bank müşterileriyle olan fiziki erişimi artırmak için bazı bankalarla anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar kapsamında aşağıdaki işlemleri Aktif Bank'ın anlaşmalı olduğu bankalarda yapabilirsiniz:

  • Tahsilat işlemleri
  • Kredi taksit ödemeleri
  • Aktif Bank çeklerinin ödenmesi

Aktif Bank'ın anlaşmalı olduğu bankaları öğrenmek için TIKLAYINIZ!

Aktif Bank müşterileri Türkiye'nin dört bir yanında bulunan PTT şubeleriyle de bankacılık işlemlerini rahatlıkla halledebiliyor. Aktif Bank müşterisi olarak PTT şubelerinde faydalanabileceğiniz hizmetler şu şekilde:

  • Emeklilere kredi
  • Nakit kredisi
  • Hesaba nakit yatırma
  • Hesaptan nakit çekme
  • Kredi tahsilatı
  • Kredi taksit yatırma

PTT şubelerinden yaptırabileceğiniz sigorta poliçeleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Kasko
  • Trafik
  • Ev eşya
  • Ferdi kaza

Pttmatik'lerden ise sadece bireysel veya kurumsal hesaplara yapılan kartsız nakit işlemleri ücretsiz yapılabiliyor.

Aktif Bank Sosyal Medya Hesapları

Sosyal medyada Aktif Bank'ı takip edebilir ve sunduğu hizmetlerden haberdar olabilirsiniz. Aktif Bank'ın şu an için sadece Linkedin'de resmi hesabı bulunuyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Aktif Bank'ın Linkedin'deki resmi profiline ulaşabilirsiniz.

Aktif Bank'ın resmi Linkedin hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

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