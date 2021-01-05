Aktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattı

Aktif Bank müşterisiyseniz ya da Aktif Bank'ın hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız, Aktif Bank ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle Aktif Bank iletişim bilgilerini ve kullanabileceğiniz farklı iletişim yollarını sizler için tek tek sıraladık...

Aktif Bank Müşteri Hizmetleri Numarası

Aktif Bank sunduğu hizmetler hakkında bilgi almak ya da ya bankacılık işlemleriniz için destek almak istiyorsanız Aktif Bank müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0 850 724 30 50 telefon numarasından Aktif Bank çağrı merkezine ulaşmaktır. Bu Aktif Bank telefon numarasını arayarak aşağıdaki bankacılık işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz:

Banka ve kredi kartı işlemlerini,

Fatura işlemleri,

Kredi işlemleri,

Sigortacılık ve yatırım işlemleri

Her işlem için size söylenen numarayı tuşladığınızda ilgili birime veya müşteri hizmetlerine yönlendirilirsiniz. İşlemlerinizi gerçekleştirirken sizden banka veya kredi kartınızın şifresi ile T.C. kimlik numaranız istenebilir. Bu nedenle bu bilgileri öncesinde öğrenmek işinizi kolaylaştırır.

Aktif Bank Genel Müdürlük

Bankacılık işlemlerinizi genel müdürlükle iletişime geçerek yapabileceğinizi düşünüyorsanız kullanabileceğiniz irtibat bilgileri şöyledir: