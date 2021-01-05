Aktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattı

Aktif Bank müşterisiyseniz ya da Aktif Bank'ın hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız, Aktif Bank ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle Aktif Bank iletişim bilgilerini ve kullanabileceğiniz farklı iletişim yollarını sizler için tek tek sıraladık...
Aktif Bank sunduğu hizmetler hakkında bilgi almak ya da ya bankacılık işlemleriniz için destek almak istiyorsanız Aktif Bank müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0 850 724 30 50 telefon numarasından Aktif Bank çağrı merkezine ulaşmaktır. Bu Aktif Bank telefon numarasını arayarak aşağıdaki bankacılık işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz:
Her işlem için size söylenen numarayı tuşladığınızda ilgili birime veya müşteri hizmetlerine yönlendirilirsiniz. İşlemlerinizi gerçekleştirirken sizden banka veya kredi kartınızın şifresi ile T.C. kimlik numaranız istenebilir. Bu nedenle bu bilgileri öncesinde öğrenmek işinizi kolaylaştırır.
Bankacılık işlemlerinizi genel müdürlükle iletişime geçerek yapabileceğinizi düşünüyorsanız kullanabileceğiniz irtibat bilgileri şöyledir:
Aktif Bank'ın Türkiye genelinde 12 tane şubesi bulunuyor. Aktif Bank şubelerinden her türlü bankacılık işlemlerini yapabilirsiniz. Aktif Bank şubelerine ait bilgilere aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Aktif Bank şubelerinin iletişim ve adres bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Eğer Aktif Bank müşterisiyseniz aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak Aktif Bank'ın resmi web sitesine ulaşabilir ve bankacılıkla ilgili işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.
Aktif Bank'ın web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Aktif Bank internet şubesi için TIKLAYINIZ!
Aktif Bank iletişim formuna erişmek için TIKLAYINIZ!
Aktif Bank'ın web sitesi üzerinde canlı destek hizmeti bulunmuyor. Doğrudan destek almak istiyorsanız Aktif Bank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
Aktif Bank mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek bankacılık işlemlerinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Bunun için "N Kolay" isimli Aktif Bank uygulamasını Play Store veya App Store üzerinden indirmelisiniz. "N Kolay" uygulamasını indirebileceğiniz linkleri aşağıda sizin için sıraladık:
Aktif Bank "N Kolay" uygulamasını Play Store indirmek için TIKLAYINIZ!
Aktif Bank'ın "N Kolay" uygulamasını App Store üzerinden indirmek için TIKLAYINIZ!
Aktif Bank müşterileriyle olan fiziki erişimi artırmak için bazı bankalarla anlaşmalar yapıyor. Bu anlaşmalar kapsamında aşağıdaki işlemleri Aktif Bank'ın anlaşmalı olduğu bankalarda yapabilirsiniz:
Aktif Bank'ın anlaşmalı olduğu bankaları öğrenmek için TIKLAYINIZ!
Aktif Bank müşterileri Türkiye'nin dört bir yanında bulunan PTT şubeleriyle de bankacılık işlemlerini rahatlıkla halledebiliyor. Aktif Bank müşterisi olarak PTT şubelerinde faydalanabileceğiniz hizmetler şu şekilde:
PTT şubelerinden yaptırabileceğiniz sigorta poliçeleri ise aşağıdaki gibidir:
Pttmatik'lerden ise sadece bireysel veya kurumsal hesaplara yapılan kartsız nakit işlemleri ücretsiz yapılabiliyor.
Sosyal medyada Aktif Bank'ı takip edebilir ve sunduğu hizmetlerden haberdar olabilirsiniz. Aktif Bank'ın şu an için sadece Linkedin'de resmi hesabı bulunuyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Aktif Bank'ın Linkedin'deki resmi profiline ulaşabilirsiniz.
Aktif Bank'ın resmi Linkedin hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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