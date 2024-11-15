Aktif fay yok ama deprem var! Rize'deki sarsıntı herkesi şaşırttı... Naci Görür ve Okan Tüysüz sebebini açıkladı

Aktif fay bulunmayan Rize’de bugün deprem meydana geldi. Saat 12:02'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 4,7 olarak açıkladı. Merkez üssü Hemşin olan depremin derinliği 12,85 km olarak aktarıldı.

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü seviye deprem bölgesi olarak gösterilen Rize'de deprem meydana gelmesi şaşkınlık yarattı. Depreme alışık olmayan yöre halkı, Rize’de daha büyük bir deprem ihtimali olup olmadığı konusunda endişelendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz, aktif fay olmayan Rize'deki depremin sebebini açıkladı.

OKAN TÜYSÜZ: "DEPREM ÜRETEN BİR BÖLGE DEĞİL"

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede aktif bir fay hattı olmadığına işaret ederek, “Karadeniz’de yıkıcı bir deprem söz konusu değil. 1892’de Artvin’de bir deprem var. Büyüklüğü bilinmiyor ama 6 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Bu bölge deprem üreten bir bölge değil.” diye konuştu.

Tüysüz, “Yıkıcı deprem anlamında baktığımız zaman, bu deprem ne anlama geliyor; bunu ancak fay çözümü dediğimiz çalışma sonunda söylememiz mümkün.” dedi.

Endişe edilecek bir durum olmadığını ifade eden Tüysüz, “Bu bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığı neredeyse yok denecek kadar zayıf.” şeklinde konuştu.

NACİ GÖRÜR: "BÖLGEDE AKTİF FAY YOK"

Prof. Dr. Naci Görür de bölgede aktif fay olmadığına işaret etti.

Görür, “Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"RİZE EN GÜVENLİ İLLERDEN BİRİ"

Öte yandan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da Rize'nin deprem konusunda en güvenli illerden biri olduğuna dikkat çekerek "Rize Çamlıhemşin’deki M4,8’lik deprem yerel, sıcaksu üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir" açıklamasında bulundu.