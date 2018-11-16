Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik

Yükseköğretim öğrencilerine, çalışma hayatıyla tanıştırmak ve çalışma disiplini kazandırmak için Toplum Yararına Programlar (TYP) uygulanacak.

Türkiye İş Kurumu'nun, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik içeren yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik çerçevesinde yönetmeliğe, "Yükseköğretim öğrencilerine yönelik TYP uygulaması" maddesi eklendi.

Buna göre, açıköğretim, yüksek lisans, doktora öğrencileri hariç yükseköğretim öğrencilerine, çalışma hayatıyla tanıştırmak ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarıyla TYP uygulanacak.

Programlar, "doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi" gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak.

Katılımcılar, TYP'lerden en fazla üç ay yararlanacak. TYP'lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapan kişiler, bu programlardan yararlanamayacak.

Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için bir ödeme yapılmayacak.

