HABER

“Aktif karbonla ilgili araştırmalar yeterli değil”

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Diyetisyen Emre Uzun, son günlerde sıkça duyulan aktif karbon kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Aktif karbonla ilgili araştırmalar yeterli değil”

Diyetisyen Emre Uzun, son günlerde sıkça duyulan aktif karbon kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Uzun, "Aktif karbonla ilgili araştırmalar yeterli değil" dedi.

Aktif karbon son günlerde sık sık duyulmaya başladı. Gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek çok alanda aktif karbon kullanılıyor. Diyetisyen Emre Uzun, ilk olarak ‘aktif karbon’ terimini açıklığa kavuşturdu. Uzun, "Aktif karbonlar turba, kömür, linyit, mangal kömürü gibi kömür madenlerinden çıkan ve odun gibi, Hindistan cevizi, pirinç, fındık, ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen bir tür kömür. Asıl kömürden farkı, daha gözenekli halde olması. Negatif yüklü ve gözenekli bir dokuya sahip olması nedeniyle toksinleri yakalamak gibi bir ayrıcalığı var. Hem toksinleri yakalıyor, hem de vücut tarafından emilmiyor” dedi.

“Araştırmalar yeterli değil”
Diyetisyen Emre Uzun, "İddiaya göre aktif karbon, kana giren zararlı maddelerin seviyesini azaltmak için bağırsak sistemindeki toksinleri bağlıyor. Bir başka iddia, zehirli atıkları ortadan kaldırdığı yönünde. Hatta bu sayede böbrek fonksiyonlarını da düzenlediği öne sürülüyor. Kesin bir şey söylemek için çok erken çünkü özellikle böbrek hastaları söz konusu olduğunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

Öte yandan aktif karbon ile ilgili bazı araştırmaların bulunduğuna, İngiliz Tıp Dergisi’nin zehirlenme vakalarında mide yıkamaktansa aktif karbonu daha iyi bir seçenek olarak işaret ettiğine de değinen Emre Uzun; siyanür, demir, lityum gibi metal zehirlenmelerinde ise aktif kömürün etkili olamayacağına dikkat çekti.

Uzun, “Amerikan Gastroenteroloji Derneği yayınında ise aktif karbonun, kalınbağırsaklarda üretilen gazı, şişkinliği ve mide kramplarını azalttığına dair bir iddia yer aldığını ancak "yenebilir aktif karbonun faydalarını" kanıtlamaya yetmeyeceğini belirtiyor. Bugüne dek aktif karbonun kanı temizlediği veya bünyeyi sağlıklı tuttuğu kanıtlanamadı" dedi.

Sağlığa zararlı mı?
Diyetisyen Emre Uzun, sağlığa etkisi noktasını şöyle açıkladı: "Aktif karbon, ilaç üretiminde kullanılıyor. İnsanların ’böbreklere, karaciğere iyi geliyor’ deme sebebi de bu. Ancak ilaçlarda kullanılması başka, ilaç niyetine kullanılması başka. Sindirilmemiş ilaçları ve toksinleri süzmek için böbreklere faydası dokunduğu iddia ediliyor. Bağırsaklardaki gazın atılmasını sağlıyor. Özellikle acil servislere alkol zehirlenmesi ile getirilen hastaların da hayatını kurtarıyor. Suları filtre etmede zaten çok uzun zamandır kullanılıyordu. Bunlar bilinen şeyler. Öte yandan ishale karşı, özellikle bakterilerin ve zehirlenmelerin neden olduğu ishale karşı faydaları son zamanlarda daha sık dile getirilmeye başlandı. Diş macunlarında da aktif karbon var ama dişleri beyazlatmak için değil. İddia o ki virüslerle, bakterilerle ya da mantarla savaşarak ağız sağlığını koruyor ama bunu doğrulayan araştırma yok. Aktif karbon içeren cilt ürünlerine de rağbet ama sadece kiri, tozu, kimyasal artıkları, bakterileri vb. cilt yüzeyinden daha kolay arındırmak için. Yoksa, bakım yapmıyor, cildi gençleştirmiyor. Deodorantlar da öyle: Sadece kokuya sebep olan bakterileri yok ediyor.”

Gwyneth Paltrow etkisi
"Yapılan en büyük hata da aktif karbonun, detoks etkisiyle kişiyi zayıflattığına inanmak” diyen Uzun, “Bu iddia nereden çıktı?’ diye araştırdığınızda karşınıza Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow çıkıyor. Birkaç yıl önce aktif karbon ilavesiyle hazırlanan limonatanın en iyi arındırıcı olduğunu, bunu kullandığını açıklamış. Bugün ABD’deki kahve zincirlerinde bile aktif karbon "shot"ları satılıyor. Bu, genel geçer bir akım, bir trend. Ne kanıt var ne bilimsel araştırma. Aktif karbonun sergilediği özellikler ise hiçbir şekilde detoks amaçlı kullanılmaması gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

Diyetisyen Emre Uzun şunları kaydetti: “Aktif karbon sadece bakterileri, virüsleri, zehirleri vb. değil yediğiniz her şeyi yakalayabilir, her şey gelip aktif karbona yapışabilir. Bu da aldığınız vitaminleri, mineralleri, antioksidanları da toplayacak ve bunlar vücut tarafından emilmeyecek anlamına gelebilir.

İlaç kullanmak zorunda olabilirsiniz. Aynı şey kullandığınız ilaçların aktif maddeleri için de geçerli. Ya aktif karbon bu ilaçların etken maddelerini yakalayıp işe yaramaz hale getirecekse?.. Buna dair bir uyarı da yok. Aktif karbonun bağırsakları yavaşlattığı, bulantı, kabızlık ve siyah dışkılamaya neden olduğu da biliniyor ama bunlar da zayıflamak istediği için aktif karbon detoksuna başvuranlara anlatılmıyor.

Kilo vermek isteyenler, detoks için karaciğerlerine ve böbreklerine yararı olan besinleri tercih etmeli. Aktif karbonun detoks etkisi olsa bile besin değeri yok. Bunu unutmamak gerekir."

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
Soğuk algınlığına karşı önlem alınSoğuk algınlığına karşı önlem alın
2018'de 5 binden fazla insana organ nakli yapıldı2018'de 5 binden fazla insana organ nakli yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.