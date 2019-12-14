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“Aktif Yaş Alma Programı” 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

 İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof.

Burçak BOZKUŞ - Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL (DHA)- İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay ve Liv Hospital Ulus’tan Monik İpekel önderliğinde Aktif Yaş Alma Programı başlatıldı. İstinye Üniversitesinde gerçekleştirilen programla birlikte çeşitli nedenlerden dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sosyal yaşama kazandırılması, iletişimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan Elbaşı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay’ın açılış konuşmalarının ardından Aktif Yaş Alma Programı’nın ilk buluşmasında Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemâlnur Sargut Tasavvuf Üzerine Söyleşi gerçekleştirildi.

“AMACIMIZ ‘AKTİF YAŞ ALMA’ SÜRECİNİN EN İYİ ŞEKİLDE GEÇMESİNİ SAĞLAMAK”

Aktif yaşamın etkin, dışa açık, sosyal bir yaşamı ifade ettiğini belirten İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay, bu süreci mümkün olduğunca iyi geçirebilme gayretinde olduklarını belirtti. Tomanbay, “Liv Hospital Hastanesi’nde bir grup sivil toplum örgütünün girişimiyle “Aktif Yaş Alma Projesi” başlatıldı. Bizler de İstinye Üniversitesi olarak destek verdik. Bu programı sürdürmek istiyoruz” dedi. En az ayda iki kere yaşlıları bir araya getirerek çeşitli konularda hem bilgilendirmek hem de yaşama katmak istediklerinin altını çizen Tomanbay, “Yaşlılarımızın iletişimini arttırmak, belki onlarla şarkılar söylemek, felsefi konularda konuşmak, spor yapmak kısacası aklınıza gelebilecek her güzel şeyi denemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

PROGRAMLA BERABER ‘AKTİF YAŞ ALMA SERTİFİKASI’ VERİLECEK

Türkiye Gönüllüsü Monik İpekel, Aktif Yaş Alma Programı’nın yaşlılara saygı olarak düşündükleri bir proje olduğunu belirtti. Yaşı ilerleyen bireylerin evde oturdukça işlevlerinin azaldığını ve depresyona girdiklerinin altını çizen İpekel, “Yaşlılar evde kendilerini isteksiz ve bu hayatta lüzumsuz hissediyorlar. Bizler de bir araya geldik ve ne yapabiliriz diye düşündük. Oturduk bir plan çizdik. Bu planın içinde doktorlarımıza sorduk. Ve gönüllüler olarak 65 yaş üstü bireylerin kendilerini önemli hissetmesini sağlarsak bir adım atmış oluruz. Ve bunun sonucunda onlara ‘Aktif Yaş Alma Sertifikası’ vermeye karar verdik” dedi. Sertifika alan yaşlıların bu hayatta “ben yapabildim” demesinin önemine değinen İpekel, “Ben başardım diyen birey, kendini mutlu hisseder, onlar mutlu olursa biz de amacımıza ulaşmış oluruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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