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"Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

Engelliler Konfederasyonunun, AB'nin mali desteğiyle 52 ilde yürüttüğü proje kapsamında Balıkesir'de kurulan "Yerel Engelli Meclisi", ilk toplantısını gerçekleştirdi

BALIKESİR (AA) - Engelliler Konfederasyonunun, Türkiye'de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurmak amacıyla Avrupa Birliğinin (AB) mali desteğiyle 52 ilde yürüttüğü projesi kapsamında Balıkesir'de kurulan "Yerel Engelli Meclisi", ilk toplantısını yaptı.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Engelliler Komisyonu Başkanı ve Engelliler Konfederasyonu Danışmanı Ayşe Sarı, Karesi Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle ülke genelinde engelli haklarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kentteki 31 sivil toplum kuruluşu ile daha önce görüşmeler yaptıklarını anlatan Sarı, "Bu, Balıkesir'de kurulan meclisimizin ilk toplantısı. Biz, 52 ilde örgütlemeye çalıştığımız Engelliler Meclisinin 21. toplantısını bugün, burada yapıyoruz." diye konuştu.

Sarı, yerel meclislerin yaşadığı sorunların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Aslında Türkiye'nin de imzası olan Birleşmiş Milletler Engelliler Hakları Sözleşmesi'nden doğan haklarımızı talep edeceğiz. Talep ettiklerimizi devam ettiriyor olacağız. Meclise alınmak için bütün derneklerin bir konfederasyon veya federasyona üye olması gerekmiyor. Bunun dışında kalan, sesini duyurmak isteyen, bu oluşumun içinde var olmak isteyen herkese kapımız açık."

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Engelli Meclisinin engellilerin sorunlarını çözme noktasında bir çatı oluşturacağını ve yerel yöneticiler olarak bu konuya siyaset üstü bakarak destekte bulunacaklarını vurguladı.

Şehirlerin engelliler için engelsiz olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Şehirlerin engellilere sahip çıkan, onlara engel olan değil onlarla birlikte güzel bir şekilde hayatlarını sürdürebildikleri bir alan olması lazım." ifadelerini kullandı.

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