Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği bildirildi.

Hindistan Basın Kulübü'nde açıklanan "Kafesteki Keşmir" başlıklı raporda, aktivistlerden oluşan soruşturma kurulunun 9-13 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine ziyaretler yaptığı, burada insanların üzüntü, öfke ve ihanete uğramış hissettiklerini dile getirdiği, Hindistan Halk Partisinin (BJP) Keşmir işleri sözcüsü Ashwani Kumar Chrungoo hariç görüşülen kişilerin hiçbirinin bölgenin özel statüsünün kaldırılmasını desteklemediği belirtildi.

Raporda, Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret ettiğimiz her köyde, Srinagar'ın merkezinde de polis ya da askeri/paramilis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasa dışı gözaltında tutulan gençler ve okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu ve genç, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü. Bu baskınların tek amacı korku yaratmak."