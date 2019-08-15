HABER

Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

"Kafesteki Keşmir" başlıklı raporda keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği kaydedildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği bildirildi.

Hindistan Basın Kulübü'nde açıklanan "Kafesteki Keşmir" başlıklı raporda, aktivistlerden oluşan soruşturma kurulunun 9-13 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine ziyaretler yaptığı, burada insanların üzüntü, öfke ve ihanete uğramış hissettiklerini dile getirdiği, Hindistan Halk Partisinin (BJP) Keşmir işleri sözcüsü Ashwani Kumar Chrungoo hariç görüşülen kişilerin hiçbirinin bölgenin özel statüsünün kaldırılmasını desteklemediği belirtildi.

Raporda, Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret ettiğimiz her köyde, Srinagar'ın merkezinde de polis ya da askeri/paramilis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasa dışı gözaltında tutulan gençler ve okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu ve genç, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü. Bu baskınların tek amacı korku yaratmak."

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına da dikkat çekilen raporda, "9 Ağustos'ta Soura'da (Srinagar) yaklaşık 10 bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti, birçok kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kurulunda yer alan aktivistlerden Hindistan Komünist Partisi üyesi Kavita Krishnan, "Narendra Modi, hükümeti tarafından alınan kararlar ahlak dışı, anayasaya aykırı ve yasa dışı." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü aktarıyor.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Türkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandıTürkiye'de sadece orada yetişiyor! Hasadına başlandı
Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildiÇalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyorİnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir keyfi gözaltı orantısız güç

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.