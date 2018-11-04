HABER

Aktör Alec Baldwin Saldırı ve Taciz Suçlamasıyla Yargılanacak

04.11.2018 01:59 | Son Güncelleme

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin aleyhine saldırı ve taciz suçlamalarından dava açıldı. Baldwin, dün New York’un Manhattan bölgesinde park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiye saldırıp yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı

Aktör Alec Baldwin Saldırı ve Taciz Suçlamasıyla Yargılanacak

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin aleyhine saldırı ve taciz suçlamalarından dava açıldı. Baldwin, dün New York’un Manhattan bölgesinde park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiye saldırıp yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Aktörün park yeri için tartıştığı kişi şikayetçi olunca Baldwin aleyhine dava açılacağı bildirildi.

Baldwin hakkında hazırlanacak iddianame sonrasında Manhattan’da hakim karşısına çıkacak. Dün yaşanan park tartışmasının ardından gözaltına alınıp Manhattan’daki 6. Polis Karakolu’na götürülen Baldwin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Baldwin Twitter hesabından, park kavgası yüzünden bir kişiyi yumrukladığı iddialarını yalanlamıştı. Ancak mağdurun Lenox Hill Hastanesine kaldırıldığı iddia edildi.

​Yumrukladığı iddia edilen Cieszkowski: ‘İyileşiyorum’

New York Post gazetesi Baldwin’in yumrukladığı kişinin 49 yaşındaki Wojciech Cieszkowski olduğunu yazdı. Gazetenin muhabirleri bugün New York’un Pearl River bölgesindeki evinde Cieszkowski’yle konuştu. 2013 yılında Boston Maratonu’ndaki bombalı saldırıdan şans eseri kurtulduğu belirtilen Cieszkowski gazetecilere ‘iyileşiyorum’ dedi.

Baldwin, 2014 yılında da New York’ta, bisikletiyle ters yönde gidip üzerinden de kimlik çıkmayınca, kamu düzenini bozmaktan gözaltına alınmıştı. 2013 yılında da sanatçının foto muhabirlerini tekmelediği iddia edilmişti.

​Trump şans diledi

60 yaşındaki ünlü sanatçı Baldwin, ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ettiği ‘Saturday Night Live’ programındaki performansıyla Emmy Ödülü kazandı. Baldwin’in gözaltında tutulduğu saatlerde gazeteciler, Başkan Trump’a ne düşündüğünü sordu. Başkan Trump, gazetecilerim sorusunu “Ona şans diliyorum” diye yanıtladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Göçmen Olarak Kabul Edilen 2,5 Milyon Kişi ABD’ye Gelmek İçin Sıra BekliyorGöçmen Olarak Kabul Edilen 2,5 Milyon Kişi ABD’ye Gelmek İçin Sıra Bekliyor
Orta Afrika'da 10 binden fazla kişi aynı hastaneye sığındıOrta Afrika'da 10 binden fazla kişi aynı hastaneye sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

İlginizi Çekebilir

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Afrika'da 10 binden fazla kişi aynı hastaneye sığındı

Orta Afrika'da 10 binden fazla kişi aynı hastaneye sığındı

Wall Street Journal: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı

Wall Street Journal: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı

Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu

Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu

Tüm oklar yine Selman'a döndü! İşkence...

Tüm oklar yine Selman'a döndü! İşkence...

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.