Aktör Alec Baldwin Saldırı ve Taciz Suçlamasıyla Yargılanacak

New York Post gazetesi Baldwin’in yumrukladığı kişinin 49 yaşındaki Wojciech Cieszkowski olduğunu yazdı. Gazetenin muhabirleri bugün New York’un Pearl River bölgesindeki evinde Cieszkowski’yle konuştu. 2013 yılında Boston Maratonu’ndaki bombalı saldırıdan şans eseri kurtulduğu belirtilen Cieszkowski gazetecilere ‘iyileşiyorum’ dedi.

Baldwin hakkında hazırlanacak iddianame sonrasında Manhattan’da hakim karşısına çıkacak. Dün yaşanan park tartışmasının ardından gözaltına alınıp Manhattan’daki 6. Polis Karakolu’na götürülen Baldwin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Baldwin Twitter hesabından, park kavgası yüzünden bir kişiyi yumrukladığı iddialarını yalanlamıştı. Ancak mağdurun Lenox Hill Hastanesine kaldırıldığı iddia edildi.

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin aleyhine saldırı ve taciz suçlamalarından dava açıldı. Baldwin, dün New York’un Manhattan bölgesinde park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiye saldırıp yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Aktörün park yeri için tartıştığı kişi şikayetçi olunca Baldwin aleyhine dava açılacağı bildirildi.

Baldwin, 2014 yılında da New York’ta, bisikletiyle ters yönde gidip üzerinden de kimlik çıkmayınca, kamu düzenini bozmaktan gözaltına alınmıştı. 2013 yılında da sanatçının foto muhabirlerini tekmelediği iddia edilmişti.

​Trump şans diledi

60 yaşındaki ünlü sanatçı Baldwin, ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ettiği ‘Saturday Night Live’ programındaki performansıyla Emmy Ödülü kazandı. Baldwin’in gözaltında tutulduğu saatlerde gazeteciler, Başkan Trump’a ne düşündüğünü sordu. Başkan Trump, gazetecilerim sorusunu “Ona şans diliyorum” diye yanıtladı.

