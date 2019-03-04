Aktör Luke Perry Yaşamını Yitirdi

Geçen hafta geçirdiği kalp krizini atlatamayan ABD’li ünlü aktör Luke Perry, 52 yaşında hayatını kaybetti.
Perry, dünyada ve Türkiye’de 1990’lı yıllara damgasını vuran Evimiz Hollywood’da dizisindeki Dylan karakteriyle hafızalarda yer etmişti.
Perry, 27 Şubat’ta geçirdiği kalp krizi sonucu Los Angeles’ta bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılmıştı. Bir haftadır hastanede olan Perry komadan çıkamadı.
Ünlü aktörün ölümünü, halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson duyurdu. Robinson, Perry’nin ailesinin bu yas sürecinde mahremiyetlerine saygı duyulmasını istediğini söyledi.
Son olarak halen yayında olan Riverdale dizisinde rol alan Perry, Türkiye'de 'Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan Beverly Hills 90210 dizisindeki Dylan McCay rolüyle gençlerin idolü olmuştu.
Dizideki asi tavırları nedeniyle James Dean’e benzetilen Perry’nin hastaneye kaldırıldığı gün, dizinin orijinal kadrosunun bir kısmıyla bu yaz ekranlara döneceği açıklanmıştı. Perry’nin ismiyse kadroda yer almamıştı.
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