Aktör Ray Liotta Hayatını Kaybetti

Dominik Cumhuriyeti Ulusal Adli Tıp Enstitüsü kurumundan bir yetkili, Liotta’nın ölümünü doğruladı ve sanatçının cenazesinin Cristo Redentor morgana kaldırıldığını söyledi. Ray Liotta’nın bir film çekimi için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu belirtildi.

1954 yılı doğumlu 67 yaşındaki sanatçının menajeri Liotta’nın uykusundayken hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Öksüz ve yetim olan Liotta henüz 6 aylıkken bir aile tarafından evlat edinilmiş ve çocukluk yıllarında sporla ilgilenmiş biriydi. Lisede bir öğretmeninin yönlendirmesiyle oyunculuk yapmaya başlayan Liotta, Miami Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk büyük rolünü de Bir Başka Dünya adlı dizi filmde oynadı.

Ray Liotta’ya asıl şöhreti getiren, yönetmen Martin Scorsese’nin ünlü filmi Goodfellas’ta canlandırdığı mafya babası, Henry Hill rolü oldu.

