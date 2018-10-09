(aktüel 1) - BAĞCILAR'DA İKİ BİNADA ÇÖKME RİSKİ; 6 BİNA BOŞALTILDI
Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı
Acı detay! Kırıkkale'de 5 gün arayla ikinci şehit haberi
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
30 metrelik dev çukura düşmüştü! 51 saat sonra kurtarıldı
Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...
Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum