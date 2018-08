 - (aktüel görüntü) - PROF. DR. ÖZENER: MARMARA'DAKİ DEPREM MİNİMUM 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

“7,2'LİK BİR DEPREMİN SÜRPRİZ OLMAYACAĞINI EN SON BİLGİLERDEN SÖYLEYEBİLİYORUZ" Özener, Marmara Bölgesi için 7,2'lik depremden bahsettiklerini ifade eden Özener, 7,2-7,4-7,5'lik deprem senaryoları yaptıklarını söyledi. Haluk Özener, "Bütün parçanın kırılacağı öngörülürse 7,7'lik depremden bahsederiz ama bu, tarihinde görülmemiş bir şey. Bu, matematik olarak, fizik olarak hesaplanabilir ama böyle büyük bir deprem biz pek beklemiyoruz. Ama Marmara için 7,2'lik bir depremin sürpriz olmayacağını en son bilgilerden söyleyebiliyoruz" şeklinde konuştu. Özener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2009 yılında bir çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda can, mal kaybı ve hasarlı binaya ilişkin bazı öngörüleri olduğunu belirterek, buna göre 30 bin civarında can kaybı ve 50 bin civarında hasarlı bina öngörüldüğünü ifade ederek, “Çalışmasının yenisi bu yıl içinde tamamlanacak" dedi. Prof. Dr. Özener, depremde ölümlere neden olan olgulardan en önemlisinin yapı olduğunu belirterek Özener, “Deprem mühendisliği eğitiminin önem taşıyor" diye konuştu.

“NE BÜYÜKLÜKTE VE NEREDE OLACAĞININ CEVABINI HER ZAMAN VERMEYE HAZIRIZ"

Özener, "Lütfen bize 'Deprem ne zaman olacak?' diye sormayın. Bunu biz bilemiyoruz, kimse bilemiyor. Ne büyüklükte ve nerede olacağının cevabını her zaman vermeye hazırız. Bunları söylerken, depremle yaşamayı öğretmek çabasındayız, vatandaş depremi bilecek ve ona hazırlıklı olacak. Deprem öncesinde alınabilecek 1 birimlik basit bir önlem, deprem sonrasında size 100 birimlik olarak geri dönebilir" diye konuştu. Haluk Özener, “Biz bir şeyden eminiz, Marmara'daki deprem minimum 7.2 büyüklüğünde olacak. Umarım söylemi 50-60 sene daha söyleriz. Olacak, olacak deriz, olmamış olur. Ama maalesef bu deprem gerçeği bir gün olacak" dedi.

Özener'in konuşmasının ardında söz alan Erdal Şafak, her ailenin bir deprem planı olması gerektiğine dikkat çekerek, “İstanbul gibi bir kentte büyük bir deprem olduğu zaman bazı mahallelere haftalarca ulaşılamayacak. Bütün yollar trafik kapanacak. Gördüklerimize dayanarak bu tip önlemlerin alınmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.