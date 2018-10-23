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(Aktüel Görüntüler 1)OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKA GİRİŞ YAPTI 2

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı ileri sürülen 34 CC 1736 diplomatik plakalı aracı incelemek üzere olay yeri inceleme ekipleri bölgeye geldi.

(Aktüel Görüntüler 1)OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKA GİRİŞ YAPTI 2 DHA İSTANBUL(Aktüel Görüntülerle)OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKA GİRİŞ YAPTI Haber- Kamera Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN-Hüseyin COŞKUN İSTANBUL (DHA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı ileri sürülen 34 CC 1736 diplomatik plakalı aracı incelemek üzere olay yeri inceleme ekipleri bölgeye geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinden yaklaşık yarım saat sonra da Suudi heyet de otoparka geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı aracı otoparkta tespit etmişti. Arama izinlerinin alınmasının ardından saat 16.15 sıralarında olay yeri inceleme ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinden yarım saat sonra da Türk ve Suudi heyet otoparka giriş yaptı. Heyetlerin girişinin ardından araçtaki incelemelere başlandı. İnceleme sürerken eğitimli polis köpeği de getirilerek aramalara dahil edildi. Otopark çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Görüntü dökümü ---------------------- -Olay yeri inceleme ekiplerinin otoparka girişi - Olay yeri inceleme ekibi aracının içinden görüntü -Gazetecilerin görüntüsü -Genel ve detaylar

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