(Aktüel Görüntülerle) OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEMELERE ARA VERDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. İnceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 'Sultangazi Zemin Otoparkı'na geldi. Ekiplerin, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptıkları, araçta ise inceleme yapmadıkları öğrenildi. Diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yarın sabah devam edileceği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresindeki incelemeyi tamamladıktan sonra saat 18.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.
Öte yandan inceleme nedeniyle otoparka giriş ve çıkışlar kapatılırken, otoparkta araçları bulunanlar ise yaklaşık 4 saat beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, vatandaşlar araçlarını 19.30 sıralarında otoparktan almalarına izin verdi.
Otopark giriş ve çıkışlarında ise asayiş ekiplerinin nöbeti sürüyor.
Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım
İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var
Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir
MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Biraseverlere kötü haber
Galaxy S10 emin adımlarla geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum