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AKTÜEL1-Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Trump ile görüşme) ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Trump ile görüşme) ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz (1) İbrahim YILDIZ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi açıklama yaptı. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya, "ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Erdoğan, MHP'nin af talebiyle ilgili soruya, "Gelsin, görürüz, bakarız. Üzerinde çalışırız. Atılabilecek adımlar varsa atarız" yanıtını verirken yeni havalimanının açılış tarihinin değiştiği iddiasıyla ilgili soruya ise "Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız" yanıtını verdi.

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