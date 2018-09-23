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AKTÜEL5-Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Trump ile görüşme) ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

(Görüntülü)AKTÜEL5-Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Trump ile görüşme) ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz

(Görüntülü)AKTÜEL5-Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Trump ile görüşme) ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz

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İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiİçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
Fotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiFotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
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