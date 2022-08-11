Aktüerya Bilimleri mezunları ne iş yapar? Aktüerya Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Aktüerya Bilimleri bölümü bireylerin doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi hayatını; kaza, deprem, yangın, hırsızlık, sel gibi mal varlığını etkileyen önceden belli olmayan yani rastgeliliğe bağlı olarak gelişen öngörülmesi mümkün olmayan olaylar ile bu öngörülmesi mümkün olmayan olayların finansal etkileri ile ilgilenir. Aktüerya bilimini başarılı ile tamamlayan aktüerler, bu tür öngörülmesi mümkün olmayan olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programlarını oluşturmak üzere eğitim alırlar.

Her insan ya da kurum farklı öngörülemeyen riskler ile karşılaşabilir. Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler yani aktüerler, risk ölçümünün yanı sıra risk yönetiminde uzmanlık kazanırlar. Aktüerler toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine önemli derecede katkı sunarlar. Aktüerlerin sunmuş olduğu risk programları dikkate alınmadığı takdirde, ekonomik anlamda istenilmeyen yani kötü sonuçlar ile karşılaşılması muhtemeldir.

Aktüerya Bilimleri bölümünün amacı bilgisayar uygulamaları, aktüerya, istatistik, ekonomi, matematik, sigortacılık, finans gibi bilgilerle iyi derece eğitim görmüş felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilim dersleri ile bu iyi derece eğitim desteklenmiş bu öğrendiği bilgiler mesleğinin her alanında doğru şekilde kullanmayı öğrenmiş bireyler yetiştirmektir.

Aktüerya Bilimleri mezunları ekonominin bütün sektörlerinde iş bulabilir. Ancak bu bölümü okuyan öğrenciler özellikle yatırım bankaları, yatırım şirketleri gibi alanlarda çalışmayı tercih etmektedir. Aktüerya bilimleri mezunları ne iş yapar?

Aktüerya Bilimleri bölümü nedir?

Bu bölüm gerçek iş problemlerini çözmeye yardımcı olmak amacı ile finansal ve istatiksel kuramların uygulanmanı amaç edinen akademik bir disiplindir.

Aktüerya Bilimleri bölümünde aktüeryal modelleme, finansal raporlama, sigorta, emeklilik, ekonomi, finans, matematik ve istatistik modüllerini bir araya getirerek gelecekteki finansal riski değerlendirmek, değerlendirmenin ardından yönetmek için teknikler ve beceriler geliştirir. Böylece uzun vadeli finansal alanlarda çok çeşitli pratik problemleri konu alır.

Aktüerya Bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin İşletme Fakültelerinde eğitim verilen Aktüerya Bilimlerini okumak isteyen öğrenciler Eşit Ağırlık puan türünden başarılı bir puan aldıkları takdir bu bölümü tercih edebilirler. Aktüerya Bilimleri bölümü İşletme Fakülteleri’nde öğrenim görülen 4 yıllık yani lisans eğitimi olan bir bölümdür.

Aktüerya Bilimleri bölümü dersleri nelerdir?

Aktüerya Bilimleri üzerine eğitim almayı hedefleyen ve tercih listelerinde bu bölüme yer verecek olan öğrenciler; Hukukun Temel Kavramları, Genel Muhasebe, Olasılık ve İstatistik, Sigortacılığın Temelleri, Hayat Sigortaları Matematiği, Envanter Bilanço, Sigorta İstatistiği, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Reasürans Teknikleri, Risk Teorisi, Korelasyon ve Regresyon gibi dersleri 4 yıllık lisans eğitimi süresince alacaklardır. 8 yarıyıllık eğitim süresinde başarılı olan öğrenciler Aktüerya Bilimleri Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. 4 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayan mezunlara “aktüer” unvanı verilir.

Aktüerya Bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

Aktüerya Bölümünü tamamlayan öğrenciler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler genelde sigorta, brokerlık, eksperlik, danışmanlık şirketleri, ticari bankalar, yatırım bankaları, yatırım şirketleri gibi finansal hizmet sektörü ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında da çalışmayı tercih ederler.

Aktüerya Bilimleri mezunları iş imkanları nelerdir?

Pek çok aktüerya bilimleri mezunlarının yani aktüerlerin çalışması bir olayın ne kadar olası olabileceğini ve o olay ile ilgili maliyetleri değerlendiren risk yönetimi olarak düşünülebilir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalıştığı işler, hayat sigortası rezervlerinin ve gelecek zamandaki primlerin gelecekte ki talepleri nasıl dengede tutacağını içerir. Bunun yanı sıra yatırım yapan kimselerin yatırım risklerini analiz edebileceğini ya da bir salgının finansal maliyetlerini yansıtabileceğini içermektedir.

Dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler yani aktüerler Aktüerya Bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Devlet ve Özel Bankalar,

Sigorta Şirketleri,

Sosyal Güvenlik Kurumları,

Yatırım Danışmanlık Firmaları

Aktüerya Bilimleri bölümünden mezun olan öğrenciler yalnızca özel sektörde değil kamuda da iş bulabilir. Aktüerya Bilimleri mezunlarının kamuda iş olanaklarından faydalanmaları için bu bölümü tamamlayan öğrencilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yani herkesin bildiği isim ile KPSS'den yeterli puanı almalaları ve tercih listelerini doğru doldurmaları gerekmektedir.

Aktüerya Bilimleri mezunları dilerler ise kişisel olarak da danışmanlık hizmeti verebilirler. Kendilerine ait sigorta acentelerini açabilirler.

