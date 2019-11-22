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Aktürk: "Muhtar, devlet ve millet arasındaki altın köprüdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk: - "Son zamanlarda muhtarlık camiası bir popülarite kazandı. Cumhurbaşkanımız bu gerçek değeri tozlu raflardan indirdi"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, "Muhtar, devlet ve millet arasındaki altın köprüdür, iletişim temsilcisidir. Halka dönünce devletin yüzü, devlete dönünce halkın yüzüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) açıklamasına göre, Aktürk, beraberinde federasyonlarının yöneticileri ve bazı muhtar derneklerinin başkanlarıyla ÇGC'yi ziyaret etti.

Aktürk, burada yaptığı konuşmada, muhtarlığın Türkiye'de devlet ve millet açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda muhtarlık camiası bir popülarite kazandı. Cumhurbaşkanımız bu gerçek değeri tozlu raflardan indirdi. Muhtarlığın 190 yıllık bir geçmişi vardır. Geçmişte 10 yıllık bir ara verilmiş olsa da muhtarsız olmayacağı görüldü. Muhtarlık artık Türk örf ve adeti haline gelmiştir. Muhtar, devlet ve millet arasındaki altın köprüdür, iletişim temsilcisidir. Halka dönünce devletin yüzü, devlete dönünce halkın yüzüdür. Bu nedenle mahallemize ve köylerimize sahip çıkıp, vatandaşlarımızla ilgilenmeli ve onların sorunlarına çözüm yolu aramalıyız."

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de Aktürk ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

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adana Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk

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