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  4. Akü bitti, aracı nasıl çalıştırırım? İşte ilk yapmanız gereken

Akü bitti, aracı nasıl çalıştırırım? İşte ilk yapmanız gereken

26.07.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akü bitti, planladığınız yere istediğiniz sürede gidememe düşüncesi endişe duymanıza neden oluyor. Ancak bu problem düşündüğünüzden daha kısa sürede çözülebileceğinden kendinizi strese sokmadan hemen uygulamanız gereken adımlara odaklanabilirsiniz. Peki akünün bittiği durumlarda nasıl hareket etmek, hangi adımları izlemek gerekiyor? Bu durumda ilk başvurulması gereken yöntem başka araçtan akü takviyesi almak oluyor. İşte bunun için yapılması gerekenler...

Ansızın akü bitti, tüm planlarınız alt üst oldu. Ancak yakınlarınızda bir araç varsa bu sorunu hızlıca çözebilirsiniz. Bunun içinse tek ihtiyacınız yanınızda takviye kablosu bulundurmak.

1. Adım Akü Uygunluğunu Kontrol Edin: Akülerin üzerinde yazan güç değerlerini karşılaştırın. İki akünün de aynı özellikleri taşıdığından emin olun.

2. Adım Kırmızı Mandalları Takın: Kırmızı kablonun mandallarından birini dolu akünün pozitif ucuna, diğerini ise boş akünün pozitif ucuna tutturun.

3. Adım Siyah Mandalları Tutturun: Siyah kablonun mandallarından birini dolu akünün negatif ucuna, diğerini ise boş akünün negatif ucuna tutturun.

4. Adım Arabayı Çalıştırın: Bağlantıları gerçektirdikten sonra akücü biten aracı çalıştırın.Takviye alınan aracı da çalışır konumda tutarsanız aküsünün zayıflamasına engel olabilirsiniz.

5. Adım Takviye Kablosunu Çıkarın: Takviye kablosunun önce siyah, sonra kırmızı uçlarını akülerden çıkarın. Her ihtimale karşı motoru bir süre çalışır vaziyette bırakın.

Araç çalışır konumda değilken müzik dinlemek ve farları yanık tutmak akünüzün daha çabuk bitmesine neden olur.

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