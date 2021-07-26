Akü bitti, aracı nasıl çalıştırırım? İşte ilk yapmanız gereken

Ansızın akü bitti, tüm planlarınız alt üst oldu. Ancak yakınlarınızda bir araç varsa bu sorunu hızlıca çözebilirsiniz. Bunun içinse tek ihtiyacınız yanınızda takviye kablosu bulundurmak.

1. Adım Akü Uygunluğunu Kontrol Edin: Akülerin üzerinde yazan güç değerlerini karşılaştırın. İki akünün de aynı özellikleri taşıdığından emin olun.

2. Adım Kırmızı Mandalları Takın: Kırmızı kablonun mandallarından birini dolu akünün pozitif ucuna, diğerini ise boş akünün pozitif ucuna tutturun.

3. Adım Siyah Mandalları Tutturun: Siyah kablonun mandallarından birini dolu akünün negatif ucuna, diğerini ise boş akünün negatif ucuna tutturun.

4. Adım Arabayı Çalıştırın: Bağlantıları gerçektirdikten sonra akücü biten aracı çalıştırın.Takviye alınan aracı da çalışır konumda tutarsanız aküsünün zayıflamasına engel olabilirsiniz.

5. Adım Takviye Kablosunu Çıkarın: Takviye kablosunun önce siyah, sonra kırmızı uçlarını akülerden çıkarın. Her ihtimale karşı motoru bir süre çalışır vaziyette bırakın.

Araç çalışır konumda değilken müzik dinlemek ve farları yanık tutmak akünüzün daha çabuk bitmesine neden olur.

