AKÜ FABRİKASINDA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Tuzla Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü fabrikasında çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının akü şarj makinesinden çıktığı belirtiliyor. Fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan binadan görüntü
-Çalışanların tahliye edilmesi
-Detaylar
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