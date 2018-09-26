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AKÜ FABRİKASINDA YANGIN (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Tuzla Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Tuzla Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü fabrikasında çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının akü şarj makinesinden çıktığı belirtiliyor. Fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışmaları devma ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan binadan görüntü
-Çalışanların tahliye edilmesi
-Detaylar

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