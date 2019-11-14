Akü hırsızı 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bağ evinin güneş enerjisi panellerinden çalınan 6 aküyü bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgilere göre; 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Atalan Tekke Mahallesinde, Enver Ayvaz isimli şahsa ait yazlık bağ evine yapılan güneş enerji panellerine ait 6 akü çalındı. Yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yürütülen çalışmalarda, kamera kayıtları ve tanık beyanında şüphelilerin 26 ZA 713 plakalı aracı kullandığı tespit edildi. Ekipler, olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Yalçın T. ve Osman A.’yi yürütülen ısrarlı takipler sonucu yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri sırasında suçlarını itiraf ederek, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ayrıca jandarma ekipleri, akülerin çalıntı malzemelerin satıldığı ikinci el alım satım yapan bir spot iş yerinden başka birilerine tekrar satıldığı belirledi ve son alan kişilerden aküler alınarak olayın mağduru Enver Ayaz’a teslim edildi.

Öte yandan gözaltındaki şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işleri akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



