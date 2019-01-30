Akü hırsızı çift yakalandı

Bülent TATOĞULLARI- Aslı DURAN ANTALYA, (DHA) Antalya'da park halindeki otomobillerin akülerini çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen A.C. ve A.C. çifti, operasyonla yakalandı. Çiftin, 5 otomobilden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ilçeline bağlı çeşitli mahallelerde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını A.C. ve A.C. adlı karı kocanın gerçekleştirdiği ve 5 otomobilden akü çaldıkları ortaya çıktı. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.
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