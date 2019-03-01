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Akü hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bursa’da bir oto tamirhanesinden akü çalan zanlı kameralara yakalandı.Olay, Osmangazi’ye bağlı Hacıilyas Mahallesi’nde bir oto tamircisinde meydana geldi.

Bursa’da bir oto tamirhanesinden akü çalan zanlı kameralara yakalandı.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Hacıilyas Mahallesi’nde bir oto tamircisinde meydana geldi. Etrafta kimsenin bulunmadığını fırsat bilen T.A. (24), iş yerinin önündeki aküyü kimseye fark ettirmeden çaldı. Kameralara yansıyan olayı iş yeri sahibi güvenlik güçlerine bildirdi. Şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çalınan akü ise bulunarak sahibine teslim edildi.

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