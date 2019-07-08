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Akü hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Sokakta park halinde bulunan araçların kaputunu açarak aküsünü çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Akü hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Sokakta park halinde bulunan araçların kaputunu açarak aküsünü çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Kameralardan teşhis edilen şahıslar kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayları Gaziantep’in Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde bir araçla sokağa gelen M.E.İ. ve E.O. isimli şahıslar apartmanların önünde park halinde bulunan iki aracın ön kaputunu açtı. Kaputunu açtıkları araçların akülerini çalan şahıslar araçlarına binip hızla olay yerinden uzaklaştı. M.E.İ. ve E.O. isimli şahısların hırsızlık anları ise çevrede bulunan apartmanların güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yaptıkları operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Akü hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

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