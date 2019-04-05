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Akü hırsızları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesindeki baz istasyonundan akü çalan iki zanlı tutuklandı - Şüphelilerin, 3 ayrı kentte 300 akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, baz istasyonlarından akü çalan iki şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin, 3 ayrı kentteki baz istasyonlarından 300 akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinler Mahallesi'ndeki baz istasyonundan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarından zanlıların kullandığı otomobilin plakasının belirlenmesinin ardından araç takibe alındı.

Şüphelilerin İzmir'in Karabağlar ilçesinde olduğunu tespit eden jandarma, bölgeye gitti.

Çalıntı aküleri satmaya çalışan A.G. (31) ve O.B. (31) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ikametindeki aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 23 baz istasyonu aküsü bulundu.

Zanlıların jandarmaya verdikleri ifadede İzmir, Manisa ve Aydın'da baz istasyonlarından 300 civarı akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından Urla Adliyesine sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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