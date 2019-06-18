Akü hırsızları tutuklandı

Erol KAÇMAZ/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Telekoma ait erişim kabinlerinden 8 akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telekom Arıza Tespit Ekibi, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki erişim kabinlerine bakım yapmak için geldiklerinde elinde tornavida bulunan 2 kişinin otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıklarını görünce durumdan şüphelendi. Erişim kabinlerini kontrol eden ekipler, akülerin çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipleri ihbarını değerlendirerek çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, otomobil plakasından yola çıkarak D.Ç. ve G.H'nin Telekom’a ait 8 aküyü çaldıklarını tespit etti. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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