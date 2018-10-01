Akü hırsızları yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de park halinde bulunan kamyon ve TIR'lardan akü çalan iki kardeş, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaklaşık iki aydır değişik adreslerde, park halindeki kamyon ve TIR'lardan akü hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede; C.G. (28) ve V.G. (26) isimli kardeşlerin kırmızı renkli bir araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve çaldıkları aküleri kilo ile hurdacılık yapan yine iki kardeş O.D. (32) ve Ş.D.'ye (31) sattıkları tespit edildi.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirenler ile çalıntı aküleri satın alan kardeşler yapılan operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında, hurdacılık yapan kardeşlerin ise işyerinde yapılan aramada; otobüs, TIR, kamyon ve otomobil cinsi araçlardan çalınan 25 bin lira değerinde 22 akü ele geçirildi. Bu akülerden 12'si bulunan sahiplerine teslim edilldi.

Mahkemeye sevk edilen C.G. ile V.G. tutuklanırken, çalıntı aküleri satın alan O.D. ile Ş.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

