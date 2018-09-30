"Akü hırsızlarına" polis baskını

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda aracın aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda çeşitli semtlerde, otomobil, kamyon ve tırdan akü çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler Cihan G. (20) ve Volkan G. (23) ile hırsızlık malları satın aldıkları iddia edilen O.D. ve Ş.D'yi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Cihan G. ile Volkan G, savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı aküleri satın aldıkları bildirilen O.D. ve Ş.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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