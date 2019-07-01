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Akü hırsızlarına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kayseri'de firmaya ait depodan 158 akü çalan 2 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalan 2 zanlı tutuklandı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalındığı ihbarı ulaştı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.Z, S.B. ve O.D. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Z. ve S.B. tutuklandı, O.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AKÜ depo hırsılık Kayseri

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