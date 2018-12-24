Akü hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 13 aracın aküsünü çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 mahalledeki 13 aracın aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma sonucu kimlikleri belirlenen Ö.H, F.I, H.O, O.S. ve H.B. gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kamera kayıtlarında şüphelilerden birinin kamyonun yanına gelerek aküsünü çalıp motosikletine yüklemesi yer alıyor.
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