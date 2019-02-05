AKÜ Rektörü Mustafa Solak’ın FETÖ bağlantısı iddiası TBMM gündeminde

CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın FETÖ ile bağlantısının olup olmadığını sorarak, Solak-FETÖ bağlantısına yönelik birbirinden önemli iddiaların kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Milletvekili Köksal, verdiği soru önergesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın FETÖ’nün darbe girişimi sonrası “şüpheli” sıfatıyla Savcılık makamınca Afyonkarahisar Adliyesinde 5 saate yakın ifadesinin alındığını belirterek, Rektör Solak’ın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısının olup olmadığı yönünde birçok soru işaretinin olduğunu anlattı.

“Rektör Mustafa Solak’ın 5 saate yakın ifadesi alındı, takipsizlik kararı verildi”

“Kamu vicdanı; adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarını içeren, adeta içimizdeki bir otokontroldür. Adaletin eksik veya gecikmesi halinde, kamu vicdanı derin yaralar almaktadır” diyen Köksal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ın darbe sonrası 27 Şubat 2017 tarihinde, gece, “şüpheli” sıfatıyla, FETÖ soruşturması kapsamında, Savcılık makamınca, Afyonkarahisar Adliyesinde, “5 saate” yakın ifadesi alınmıştır. Daha sonra hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Bu durum, birçok soru işaretleri ile birlikte kamu vicdanını rahatlatmamıştır” dedi. “İdari soruşturma açıldı mı? Dosya cumhurbaşkanına arz edildi mi?”

AKÜ Rektörü Mustafa Solak hakkında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından idari soruşturma açılıp açılmadığını soran Köksal, “İdari soruşturma açıldı ise sonucu ne olmuştur? Açılmadı ise gerekçeleri nelerdir? Rektör Mustafa Solak hakkında, darbe sonrası, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen bir dosyanın, Cumhurbaşkanlığına gönderildiği kamuoyunun gündemindedir. Bu dosya Cumhurbaşkanına arz edilmiş midir? Arz edilmişse akıbeti ne olmuştur? FETÖ soruşturmalarında, Emniyetin gözaltı işleminden sonra şüpheliler adli makamlara sevk edildiği halde, Rektör Mustafa Solak Afyonkarahisar Adliye binasında, Savcılık Makamınca niçin doğrudan ifadeye alınmıştır” ifadelerini kullandı.

“Afyon imamı ile ‘300’e yakın telefon görüşmesi yapıldı mı, FETÖ toplantılarına katıldı mı?”

Rektör Solak hakkındaki birçok iddiayı önergesinde dile getiren Köksal, “Rektör Mustafa Solak’ın, FETÖ’ nün sözde Afyon imamı, FETÖ den “11” yıl hapis cezası alan, İ.B. ile 300’e yakın telefon görüşmesi yaptığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu konu araştırılıp, tapeler incelenmiş midir? İncelendiyse sonuçları ne olmuştur? Rektör Mustafa Solak’ın Ankara-Çukurambar’da FETÖ toplantılarına katıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise konuya ilişkin inceleme ve soruşturma yapılmış mıdır" ifadelerini kullandı. “Rektör olmak ve AKÜ’de kadro almanın yolu FETÖ’nün toplantılarına katılmaktan mı geçiyordu?”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ den “9” yıl hapis cezası alan Doçent V.A.’nın yargılanmasında, bir tanığın Afyonkarahisar’daki FETÖ’nün Zafer Koleji’nde yapılan piknikte, Doçent V.A.’nın; “2011 Rektörlük seçimlerinde Mustafa Solak’ı destekleyeceklerini, kadro, tez ve yabancı dil sorunlarının olmayacağını” söylediği, başka bir yargılamada ise bir tanığın “AKÜ’de kadro almanın FETÖ’nün toplantılarına katılmaktan geçtiği” beyanları zabıtlara geçmiştir. Bu konuda inceleme yapılmış mıdır? Bunlar FETÖ ile “İltisak” ve “İrtibat” değil midir" dedi.

AKÜ Rektörü Mustafa Solak’ın 2011 yılında rektör olduktan sonra şu an FETÖ’den ceza alan çok sayıda kişiyi üniversite bünyesinde önemli görevlere atadığını kaydeden Milletvekili Köksal şunları kaydetti:

“Mustafa Solak, "2011”de AKÜ’de rektör olduktan sonra; FETÖ den “9” yıl hapis cezası alan Prof. S.T.’yi Rektör Yardımcılığına, “7,5” yıl hapis cezası alan Prof. A.S.’yi eski AKÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına, “9”ar yıl ceza alan Doçent G.A ile Doç. Dr. Ö.Ö.’yü eski AKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılıklarına, G.A’yı 17-25 Aralık’tan sonra da profesörlüğe, “9” yıl ceza alan Prof. M.Ü’yü eski AKÜ-Araştırma Hastanesi Başhekimliğine, “9”ar yıl ceza alan Doçent. Y.E., Doçent. A.A., Doçent R.D. ve Doçent O.S.’yi Başhekim Yardımcılıklarına, “9” yıl ceza alan Prof. K.Ü.’yü Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne ve daha sonra BAP Müdürlüğüne, “9” yıl ceza alan U.Ö.’yü 17-25 Aralık’tan sonra Üniversiteye Doçent atayıp, arkasından hemen eski AKÜ Tıp Etik Kurul Başkanlığına, “11 yıl” ceza alan Doçent. A.G.’yi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okul Müdürlüğüne, “9” yıl ceza alan, FETÖ mahrem imamı olduğu iddia edilen Doçent S.Y.’yi Rektöre Bağlı Enformatik Bölüm Başkanlığına, Etkin Pişmanlıktan “3” yıl ceza alan, Doçent F.A.’yı Fen Edebiyat Fakültesinden İktisat Fakültesine Doçent atayıp, arkasından Farabi Koordinatörlüğü’ne, “12 “yıl ceza alan, Doçent. V.A.’yı Bayat Meslek Yüksek Okul Müdürlüğüne, darbe sonu ihraç edilen Doçent Ö.S.’yi Uluslararası İlişkiler Müdürlüğüne, yine görevinden ihraç edilen, adli kontrollü yargılanmakta olan Prof. M.D.’yi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne, atamalarını yapmasının bir önemi yok mudur? Bunca FETÖ’cüyü, önemli idari kadrolara ataması, FETÖ ile İltisak-İrtibat ve FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık değil midir?”

“Puanları yetmeyen FETÖ’cülerin puanları yükseltilip atamaları yapıldı mı?”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, önergesinde atamalarda puanları yetmeyen FETÖ’cülerin, Rektör Mustafa Solak’ın sahibi olduğu, eski AKÜ-Tıp Dergisi’nde yayınlarının acele yayınlanarak, puanlarının yükseltilip atamalarının sağladığı iddialarının doğru olup olmadığını sorarak, “FETÖ’nün sözde, “Mahrem Asker İmamları” etkin pişmanlıktan “3” er yıl ceza alan Yrd. Doçent E.B., Yrd. Doçent Ö.A. ve “12 yıl ceza alan Yrd. Doçent T.Ç’yi Devlet Hastanelerinden naklen alıp, eski AKÜ Tıp Fakültesine Yrd. Doçent olarak atamıştır. Bu atamalar gözden mi kaçmıştır? Rektör Mustafa Solak Rektör Yardımcılığı dahil, önemli idari görevlere FÖTE’cüleri atayarak, onlara ortam hazırlayarak, faaliyetlerine göz yumarak “FETÖ’cülere Yardım ve Yataklık” etmiş midir, etmemiş midir? Atamalarda puanları yetmeyen FETÖ’cülerin, Rektör Mustafa Solak’ın sahibi olduğu, eski AKÜ-Tıp Dergisi’nde yayınları acele yayınlanarak, puanları yükseltilip atamalarını sağladığı iddiaları doğru mudur" ifadelerini kullandı.

“Bank Asya’ya finans desteği var mı yok mu?”

Eski AKÜ-Tıp Araştırma Hastanesinde çalışan 500’e yakın taşeron işçinin maaşlarının Bank Asya’dan ödendiğinin önemli altını çizen Milletvekili Köksal, “Rektör Solak’ın bu davranışı ile Bank-Asya’ya finans desteği sağlanmasında desteği var mıdır? Yok mudur” dedi. “Bölüm başkanlığında FETÖ’cü asker, polis ve öğretmenlere belge verildi mi?”

Rektör Mustafa Solak’ın, kendisine doğrudan bağlı olan Enformatik Bölüm Başkanlığı’na FETÖ’den ihraç edilen Doçent S.Y.’yi atadığını belirten Köksal, “Burada “İnternet Bilişim Yüksek Lisans” programı açılmış, FETÖ’cü asker, polis ve öğretmenlere belge verilmiş, darbe sonu bu bölümden de FETÖ’nün kasası çıkmıştır. Doğrudan kendine bağlı olan bu bölümdeki FETÖ faaliyetlerinden Rektör sorumlu değil midir? Buradan FETÖ’ye finans sağlanmış mıdır? Kaç FETÖ’cü belge almıştır? Darbe sonu bölümde, saatlerce belgelerde karartma yapıldığı doğru mudur? Bu bölümdeki faaliyetler neden incelenmemiştir” ifadelerini kullandı.