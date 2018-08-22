Akü takviyesi yapılırken freni boşalan tur otobüsü, yolcusunu ezdi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de arızalanan tur otobüsü, rampada başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken iddiaya göre el freninin boşalması sonucu hareket etti. İçerisinde kimsenin olmadığı otobüs, bu sırada arızanın giderilmesini bekleyen yolculardan Mualla Amca'yı (64) ezdi. Mualla Amca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

​Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Özcan Mahallesi, Kalederesi mevkiinde meydana geldi. Bir turizm acentesine bağlı şirkete ait tur otobüsü, Karadeniz gezisi için Antalya’dan yola çıktı. 2 rehber eşliğinde toplam 46 kişinin yer aldığı kafileyi taşıyan otobüs, yolcuların klimaların çalışmadığı şikâyeti üzerine Konya’da değiştirildi. Kafile, şirket tarafından tahsis edilen 42 SD 525 plakalı başka otobüsle yola devam etti.

Dün geceyi Gümüşhane’deki otelde geçiren kafileyi taşıyan otobüs, sabah çalışmadı. Başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken, iddiaya göre el freni boşalan otobüs, rampa aşağı hareket etti. Bu sırada yolun aşağı kısmında otobüsü bekleyen kafile, üzerlerine gelen aracı fark edince sağa sola kaçışmaya başladı. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, kafilede yer alan Mualla Amca’yı ezip, yol kenarındaki taş duvara çarparak durabildi.

YOLCULAR SEFERBER OLDU

Oğluyla birlikte Karadeniz turuna çıkan Mualla Amca'yı kurtarmak için diğer yolcular seferber oldu. Birlikte otobüsü iten kafile, tadını çıkarmayı başaramadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mualla Amca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mualla Amca'nın cesedi, sıkıştığı yerden AFAD, itfaiye ekipleri ve kafiledeki diğer yolcuların uğraşları sonucu çıkarıldı. Otobüs şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.

‘İHMAL VE SORUMSUZLUK VAR’

Yolculardan Uğur Göksayçelik, otobüsün altına takoz konulmadığını ve olayda ihmalin olduğunu söyledi. Otobüsün hareket etmesiyle korku ve panik yaşandığını anlatan Göksayçelik “Antalya’dan Karadeniz gezisi için yol çıktık. Konya’da otobüsümüz değişti. Trabzon’da kalacaktık ama orada otelde yer olmadığını söylediler ve Gümüşhane’ye geldik. Araç otelin civarındaki rampa yolda bekliyordu, biz valizlerle yanına gittik. Ama araç halen onarılmamıştı. Başka bir araçla akü takviyesi işlemi yapılıyordu. O sırada bazı insanlar valizleri araca koymuştu. Kafilede yer alanlar etrafta bekliyordu, kimse uyarılmamıştı. Bir anda otobüs kaymaya başladı. Otobüs insanların üzerine doğru ilerledi. Yolcular korku ve panik yaşadı. Burada çok büyük bir ihmal ve sorumsuzluk var. Aracın altına muhakkak takoz konulmalıydı. Eğimli bir yer, nasıl önlem alınmaz. Çok üzgünüz çok iyi bir insanı kaybettik” dedi.