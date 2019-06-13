AKÜ’de bin 200 fidan toprakla buluştu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Eğitim Fakültesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Tınaztepe Öğrenci Yurdu arasında yer alan arazide gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Park ve Bahçeler Müdürü Kasım Baydar, Afyonkarahisar Kocatepe Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Mehmet Yiğit Şimşek ile birlikte üniversite akademik ve idari personeli katıldı.

Etkinlik öncesi konuşma yapan AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, yaklaşık olarak bin 200 fidanı toprakla buluşturacaklarını ifade ederek üniversitenin sahip olduğu 3 milyon 708 bin metrekare toplan alanın 350 bin metrekaresinin ağaçlandırılmış durumda olduğunu belirtti. Yalçın, “Geri kalan arazinin ağaçlandırılmasını sağlamak için bu tip etkinlikler üniversitenin kuruluşundan beri yapılıyor. 2000 yılında Afyonkarahisar’a geldiğim zamanları hatırlıyorum. Buralarda hiçbir şey yoktu. Hatta çamurun içinde yürüdüğümü hatırlıyorum. Şu an çok güzel bir hale geldi ama var olan eksiklikleri de gidereceğiz. Orman Genel Müdürlüğünün sayfasından görüleceği üzere Afyonkarahisar çok ağaçlık bir bölge değil. 1 milyon 400 bin hektarlık alanın yaklaşık 278 bin hektarı ormanlık alan olarak geçiyor. Bu yüzden bu tür etkinlikler son derece önemli. İnşallah gelecek nesillere çok yeşil bir Afyonkarahisar’ı ve çok yeşil bir kampüs bırakmak için ağaçlarımızı dikeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında üniversite personeli tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.