AKÜ'de kayıt heyecanı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni (AFSÜ) kazanan öğrencileri kayıt yaptırmaya geldikleri yeni okullarında Rektör Mustafa Solak karşıladı. Rektör Solak, bazı öğrencilerin kayıtlarını yaptı. AKÜ ve AFSÜ 2018- 2019 akademik yılı öğrenci kayıtları AKÜ Afyon Meslek Yüksekokulu giriş katında başladı. AKÜ Rektörü ve AFSÜ Rektörlüğü'ne tedviren atanan Prof. Dr. Mustafa Solak, öğrencileri kapıda karşılayarak, AKÜ ve AFSÜ'yü tercih ettikleri için teşekkür etti. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Solak, AKÜ ve AFSÜ'ye ilginin yoğun olduğunu belirterek, Geçen pazartesi günü saat 09.00 itibariyle 2018- 2019 eğitim yılının ÖSYM yerleştirme sınavlarının sonuçlarına göre çeşitli birimlere kesin kayıtları yapmaktayız. Kayıtlar açısından öğrenciler elektronik ortamda da kayıtlarını yapabilir. Gelerek bizzat şu an bulunduğumuz binada her birim için ayrılan masada da görevlilerce kayıtlarını tamamlayabilmektedir. 2018 dönemi için Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 8 bin 500 dolayında, Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine ise 1500 dolayısıyla kontenjan verilmişti. Bu kontenjanlar açısından AKÜ'ye 6 bin 600 öğrencinin kesin kaydı yapılmaktadır. Lisans acısından yüzde 75 doluluk oranı ile 2 yıllık özellikle tekniker programlarına yüzde 90 ile yüzde 100 dolulukla yapılmaktadır dedi. YKS'ye ilk yerleştirme sonuçlarına göre AKÜ'de lisans düzeyinde yüzde 75 öğrenci yerleştirmesi gerçekleşirken bu oranın AFSÜ'de yüzde 100 olarak gerçekleştiğini anlatan Rektör Solak, AKÜ'de önlisans düzeyinde yüzde 90 oranında yerleştirme sağlanırken, AFSÜ'de ise bu oranın yüzde 100'e ulaştığını ifade etti. Solak, AFSÜ'de ise tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakülteleri, 2 yıllık sağlık meslek yüksekokulunun bütün birimlerine kontenjanlar dolmuş bulunmaktadır. 3 Eylül'den itibaren de kayıtları yapılmaktadır. Kesin kayıtlarımız tamamlanınca boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından duyuru yapılarak o kontenjanlarında dolması için veya yeni kayıtların yapılması için çalışmalar sürdürülecek. Biz AKÜ ve AFSÜ olarak 2018 eğitim ve öğretim yılı için bütün hazırlıklarımızı tamamladık diye konuştu. Rektör Solak, konuşmasının ardından ilk defa AKÜ ve AFSÜ'ye kayıt yaptıran öğrencilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

