Akülü arabalarını tamir ettirirken tanışan engelli çift dünya evine girdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 yıl önce akülü arabalarını tamir ettirirken tanışan engelli bocce sporcusu Necmiye Erdal ve küçük yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan Halit Dolu, dünya evine girdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı engelli bocce sporcusu Necmiye Erdal ile kendisi gibi bedensel engelli olan Halit Dolu, 5 yıl önce akülü arabalarını tamir ettirirken tanıştı. Daha sonra arkadaş olan çift, kıyılan nikahlarıyla en mutlu günlerini yaşadı. Necmiye Erdal ve Halit Dolu, dünya evine girdi. Çift için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde “Kocaeli Engelsiz Taksi” adı altında hizmet veren engelli aracı gelin arabası olarak tahsis edildi. Araç çiftin mutlu günü için süslendi. Damat Halit Dolu Kocaeli Engelsiz Taksi aracı ile birlikte Karamürsel’deki gelin evine gitti. Necmiye Erdal ve Halit Dolu dualarla Kocaeli Engelsiz Taksi aracına bindi. Gelin ve damat, aile ve akrabalarının eşliğinde oluşturulan konvoy ile Gebze Kültür Merkezi’ne gitti.

Nikahları kıyılan çift büyük mutluluk yaşadı

Gebze Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah merasiminde çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Dünya evine giren çift büyük mutluluk yaşadı. Mutluluğunu dile getiren Necmiye Erdal, “Geçen yıldan bu yana arkadaşlığımız sevgiye dönüştü. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da bocce oyuncusuyum. Karamürsel Belediyesi kına gecemi üstlendi. Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zaten her zaman bize destek veriyor. Aracımız da sürekli ulaşımımızı sağlayan ‘Engelsiz Taksi’ oldu. Bugün bize her anlamda destek oldular. Sayın Başkanımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Darısı bekar arkadaşlarımızın başına”

Akülü arabaları vasıtasıyla eşi Necmiye Erdal ile tanıştıklarını ifade eden Halit Dolu ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, “5 yıldır arkadaşlığımız devam etti. Sonradan böyle bir karar aldık. Güzel oldu, inşallah sonu da güzel olacak. Darısı bekar arkadaşlarımızın başına diyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aracıyla bize hizmet verdi. Gebze ve Karamürsel Belediyelerimiz bize destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

