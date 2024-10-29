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  4. Akülü arabasıyla oynuyordu "Maganda kurşununa" kurban gitti... 6 yaşındaki küçük çocuk yaşamını yitirdi

Akülü arabasıyla oynuyordu "Maganda kurşununa" kurban gitti... 6 yaşındaki küçük çocuk yaşamını yitirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 15:52
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Kars'ta kan donduran cinayet! 6 yaşındaki çocuğa isabet eden "Maganda kurşunu" canını aldı. Evinin önünde akülü aracıyla oynayan küçük çocuk, düğün salonunu kurşunlayan şahıslar tarafından katledildi.

Akülü arabasıyla oynuyordu "Maganda kurşununa" kurban gitti... 6 yaşındaki küçük çocuk yaşamını yitirdi

Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Cadde, plakası belirlenemeyen bir araç tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA GELDİ

6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı olayların yaşandığı sırada evinin önünde akülü aracı ile oynuyordu. Maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'yi isabet etti.

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GERİDE AKÜLÜ ARABASI KALDI

Olay gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük çocuğu Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan çocuğun tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir çocuğun ölmesine sebep olan ve bir iş yerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kars kurşun maganda
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