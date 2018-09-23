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Akülü arabayla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, akülü arabasıyla geldiği marketten yaklaşık 40 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Akülü arabayla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, akülü arabasıyla geldiği marketten yaklaşık 40 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, Menderes Caddesi üzerinde bulunan Raşit Baltaş'a ait markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde akülü aracıyla geldiği markete girerek 40 bin lira değerinde malzemeyi çaldı. Malzemeleri doldurduğu çuvalı akülü arabasına yükleyen hırsız, rahat tavırlar sergileyerek kayıplara karıştı.
Sabah iş yerini açan ve soyulduğunu anlayan Baltaş, polise giderek şikayetçi oldu. Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde akülü arabasıyla markete gelen hırsız malzemeleri çalarak, yine akülü arasıyla olay yerinden uzaklaşıyor. Olayla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye ayan polis, hırsızı belirlemek için soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Akülü arabayla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasındaAkülü arabayla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasındaAkülü arabayla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasındaAkülü arabayla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

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