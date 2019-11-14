Akülü araçlarına sırayla binerek simit satıyorlar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yaşayan ve tek akülü sandalyelerini ortak kullanan, bedensel engelli Gürkan- Rahime Tan (43) çifti, seyyar tezgahta simit ve poğaça satıyor. Rahime Tan, "Biz balık değil balık tutmayı istedik. Hayat mücadelemizi sürdürüyoruz" derken, eşi Gürkan Tan ise "İşimizdeki zorlukları el birliğiyle aşıyoruz. Evde kalmayı değil hayatın içinde olmayı seviyoruz" dedi.

Denizli'de yüzde 51 bedensel engelli Gürkan ve eşi yüzde 40 yürüme engelli Rahime Tan, 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği seyyar tezgahta simit ve poğaça satarak, hayatlarını sürdürmeye başladı. Her gün saat 07.00'de Denizli Devlet Hastanesi önündeki seyyar tezgahlarını açan Tan çifti, fırından aldıkları taze simit ve poğaçaları satıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan çift, iş hayatında engelleri yardımlaşmayla aşıyor. Çiftten biri poşeti açarken, diğeri de talep doğrultusunda simit veya poğaçayı yerleştiriyor. Fiziksel engellerine rağmen çalışma hayatının içinde yer almayı tercih eden çift, 10 saatlik mesailerinin ardından yine birbirine destek olarak eve dönüyor. Yorucu çalışma temposu içinde yaşamlarını sürdüren çift, evden işe giderken, toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bedensel engelli çift, belediye otobüsünden indikten sonra 10 dakikalık mesafeyi akülü tekerlekli sandalyeye sırayla binerek, gidiyor.