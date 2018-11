Akülü sandalye şarj istasyonlarının sayısı artacak

Sinem ERYILMAZ- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - AKÜLÜ sandalye şarj istasyonlarıyla engellilerin hayatı kolaylaştırılmaya devam ediliyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul'un Avrupa yakasında 13 noktaya yerleştirilen akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarının sayısının gelecek yıl 25'e çıkarılacağını söyledi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının gönüllü olarak başlattığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen 'Hayatı Aydınlat' projesi ile 2016 yılında İstanbul'un Avrupa yakasında 13 noktaya yerleştirilen akülü sandalye şarj istasyonları, engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Bugüne kadar kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarıyla bulundukları lokasyon ile İstanbul'da metro hattında 54 kilometre, metrobüs hattında da 52 kilometrenin kapsama alındığı belirtildi. Bunun, toplam 106 kilometrelik alanda engellilerin akülü şarj istasyonlarına ulaşabilmesi anlamına geldiği kaydedildi. Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerin gelirleriyle Avrupa Yakası'na, 2019 yılının sonuna kadar 12 akülü sandalye şarj istasyonunun daha kurulması hedefleniyor. Böylece engellilerin, yaklaşık 140 kilometrelik güzergahta, enerji kesintisi sorunu yaşamadan akülü sandalyeleriyle yol alabileceği belirtildi.

'Hayatı Aydınlat' projesi hakkında bilgi veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "2016 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda hayata geçirdiğimiz bir proje. Çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda tamamen gönüllülük esasına dayanarak onlarla birlikte düzenlediğimiz etkinliklerden elde edilen gelirlerle akülü sandalye ile gezen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşama katılımlarını sağlamak için bu projeyi başlattık" diye konuştu.

ENGELLİLER İÇİN KESİNTİSİZ ULAŞIM İMKANI

Akülü sandalye kullanan engellilerin ücret ödemeden bu noktalardan yararlanabileceğini vurgulayan Bakal, "Hem tramvay hem de metro hattında 106 kilometrelik bir alanda 12 tane, 1 tane de genel müdürlük binamızda olmak üzere 13 şarj istasyonunda hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecekler. Bu da onların 11- 12 kilometrelik bir alanda dolaşmalarına imkan tanıyor. Bu da 2 saate tekabül ediyor. Biz de her 10 kilometrede bir şarj istasyonu kurduğumuz için kesintisiz olarak ulaşım imkanına sahip oluyorlar" dedi.

12 İSTASYON DAHA KURULACAK

Bu yıl düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelirlerle gelecek yıl yaklaşık 33 kilometrelik metrobüs hattında 12 şarj istasyonu daha kurmayı hedeflediklerini dile getiren Halit Bakal, "140 kilometrelik güzergahta 25 tane şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyoruz ve engellilerin de bizler gibi yaşamın içinde olmalarını arzuluyoruz" diye konuştu.

'RAHATÇA DIŞARI ÇIKABİLİYORUM, ŞARJ GÜVENCEM VAR'

Henüz 9 aylıkken, geçirdiği çocuk felci sonucu yürüme yetisini kaybeden Ahmet Sarıyer (60) ise "Bizim için çok faydalı bir şey. Nereye gideceksek bu istasyonları kullanıp, şarj edebiliyoruz. Arabalarımızla istediğimiz yere rahat gidip, gelebiliyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz" dedi.

Akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonları yokken yaşadığı zorlukları anlatan Sarıyer, "Şarjımız bittiğinde eve gidiyorduk, başka bir yere gidemiyorduk. Kendi şarjımız vardı veya yolda kalırsak bir dükkandan yardım isteyerek onlardan faydalanırdık. İstasyonların sayısının artması çok çok iyi olur. Birçok engelli arkadaşlarımız var. Onlar da rahatlıkla bu işten faydalanabilirler. Çünkü bu istasyonlar olmadığı zamanlar her ihtimale karşı bir yere gidemiyorsun. Bunların sayesinde rahatlıkla topluma girebiliyoruz. Bana sorarsanız yapımı bu zamana kadar bile geç kalınmış. Yapanlardan Allah razı olsun; çünkü hiçbir arkadaşımız herhangi bir yere gidemiyordu. Aküsü bitince mecburen bir dükkana girecek, o da elektrik verirse aküsünü kullanabilecekti. Onun haricinde ne metrolara ne de AVM'lere gidilemiyordu. Bunların sayesinde rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Şu anda buraya bile gelirken sorun yaşamadım. Çünkü şarj güvencim var. Şarjım bitecek diye sıkıntım olmuyor. Rahatlıkla yanaşıp şarj edebiliyorum. Ben böyle istasyonların her yerde olmasını isterim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI