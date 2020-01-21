Akupunktur asıl tedaviye alternatif değildir

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Aysel Çınar Sayhan, akupunktur tamamlayıcı bir tıp yöntemi olduğunu belirterek, "Asla asıl tedaviye alternatif değildir" dedi.

Bilecik Devlet Hastanesi poliklinik binası ikinci katında hizmete açılan akupunktur polikliniği hizmete girerken, Dr. Aysel Çınar Sayhan tarafından akupunktur hizmeti verilmeye başlandı. Yaptıkları tedavi hakkında bilgi veren Dr. Aysel Çınar Sayhan, "Akupunktur cilt üzerindeki belli noktalara çok ince iğneler batırılarak o noktaların uyarılmasına dayanan geleneksel bir tıp yöntemidir. Noktanın uyarılması ile vücutta farklı mekanizmalar tetiklenebilir. Örneğin obezitede beyindeki açlık merkezinin baskılanması gerçekleşebilir ya da ağrı tedavisinde ağrıya karşı etkili maddelerin vücuttaki düzeyi artabilir. Akupunktur tamamlayıcı bir tıp yöntemidir. Asla asıl tedaviye alternatif değildir. İğneler ciltte yaklaşık olarak 20-30 dakika kalır. Gerekirse kalıcı akupunktur iğnesi de takılabilir. Kalıcı iğneler kulakta 7-10 gün kalıp sonrasında çıkarılan iğnelerdir" dedi.

Dr. Aysel Çınar Sayhan, son olarak, akupunktur tedavisinin baş ağrısı, migren, kas iskelet sistemi ağrıları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, anksiyete, uyku bozukluğu, kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjiler, adet düzensizlikleri, sebebi bilinmeyen kısırlık, sigara bırakma ve zayıflama gibi rahatsızlıklarda kullanılabileceği belirtildi.

