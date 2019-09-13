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Akupunktur, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanları Türkiye'de buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

Uluslararası Dünya Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 25 yıl aradan sonra 14-17 Kasım'da Antalya'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Dünya Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (WFAS 2019), 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Aynı zamanda Akupunktur Derneği Başkanı da olan Kongre Başkanı Dr. Murat Topoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığının da desteğiyle gerçekleştirilen kongrenin, 25 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılacağını belirtti.

Topoğlu, bu yılki teması "Uluslararası Akupunktur ve GETAT Fikir Birliği" olarak belirlenen kongrenin, tüm dünyadan akupunktur ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında çalışan sağlık profesyonellerini bir araya getirdiğini aktardı.

Her yıl dünyanın farklı bir noktasında gerçekleştirilen kongreler kapsamında, güncel bilgi ve gelişmelerin paylaşıldığını, yeni teknik ve modern uygulamaların öğrenildiğini vurgulayan Topoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kongremiz yurt içinden ve yurt dışından bine yakın katılımcı, ulusal ve uluslararası konuşmacıya zengin bir bilimsel program çerçevesinde ev sahipliği yaparak, birçok sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle bir ekip çalışması olarak alanının en büyük, çok paydaşlı ve katılımlı kongresidir. Kongrede, hem yurt dışı hem de ülkemizin değişik bölgelerinde yürütülen çok sayıda araştırma sunulacak, sonuçlar tartışılacak."

Kongrede bilimsel oturumların yanı sıra çok sayıda konu başlığında panel ve atölye çalışması da gerçekleştirilecek.

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Antalya murat topoğlu Uluslararası Dünya Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

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