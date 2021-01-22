Akupunktur ile panik atak tedavisi mümkün mü?

Panik ataklı kişilerde limbik sistem düzgün çalışamaz hale gelmiştir. Basit bir uyaran bile panik ataklı kişi tarafından gerçek bir tehlike gibi algılanabilir. Panik atak sürecinde olan kişi kalbinin yerinden çıkacak gibi attığını ve ölecekmiş gibi hissettiğini söyler. Psikiyatr gözetiminde akupunktur tedavisiyle, limbik sistem düzenlenir ve iyileşme sağlanabilir.
Bu tedaviye başlamadan önce panik atak belirtilerinin bilinmesi ve akupunktur tedavisinin nasıl gerçekleştirildiğinin bilinmesi önem taşır. İşte tüm detaylarıyla konu ile ilgili bilmeniz gerekenler:
Panik atak, farklı belirtilerle kendini gösterir. Panik atak yaşayan kişi çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar hissedebilir. Bunun dışında sıcak-soğuk terlemeler, bazen üşüme bazense alev basması yaşayabilir. Ayrıca titreme, sarsılma, itilme hissi gibi semptomlar da yaşayan panik atak hastaları, bazen boğulma hissiyle nefes alamıyormuş gibi hissedebilir. Boğazda düğümlenme ya da bir yumru olduğunu hissederek tıkanma yaşayan hastalar, zaman zaman soluğun kesilmesi durumu ile de karşı karşıya kalabilir. Bunun neticesinde derin derin nefes alma ve havayı yetersiz bulma hissi de kaçınılmaz olur.
Panik atak belirtileri arasında ayrıca göğüste daralma, sıkışma, ağrı duyumsama, bulantı, karında ağrı, şişkinlik, gaz oluşması, geğirti de gözlenebilir. Ayrıca baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma hali de ortaya çıkabilir.
Panik atak belirtileri arasında deerealizasyon da yer alır. Deerealizasyon yaşayan kişilerde gerçek dışılık duyguları panik yaşandığında olaylar bir sis perdesinin gerisinde algılanır, cisimler küçülür, her şey bulanıklaşır. Bunun dışında depersonalizasyon da yaşanabilir. Bu da benliğinden ayrılmış olma hali olarak yanıtlanabilir. Bu söz konusu olduğunda da kişi sanki bedenle ruhu birbirinden ayrılıyor ve kendisini hissedememe, algılayamama, kendisine yabancılaşma durumu yaşıyor.
Panik atak yaşayan kişilerde görülen bir durum da panik anında kontrolünü kaybederek çıldıracağını düşünmesidir. Kendisine, çocuklara, çevreye zarar verme korkusu yaşayan kişi o esnada 'yaşamım buraya kadarmış' duygusuna kapılarak, ölüm korkusu yaşamaya başlar.
Bunun dışında gözlenen diğer belirtiler de ellerde, kollarda, bacaklarda, başta ve birçok yerde uyuşmalar, yanmalar, karıncalanmalar, diken diken olma halleri yaşanır.
Birçok psikolojik hastalık tedavisinde kullanılan akupunktur panik atak tedavisinde de etkilidir. Kuşku, korku ve endişe yönünden zorlanan hastalarda akupunktur ile psikolojik dengenin yeniden sağlanması amaç edilinir. Söz konusu etkinin gerçekleştirilebilmesi için de vücuttaki kimyasalların kandaki seviyelerinde değişiklik yapılır. Akupunktur uygulaması ile endorfin seratonin gibi kimyasalların seviyesinin artırılmasının sağlandığı vücutta mutluluk ve haz alma sistemi harekete geçirilir. Panik atak geçiren kişilerde akupunktur tedavisi ile sağlanmaya çalışılan bir etken de kortizon maddesi salgılanmasına yardım etmektir. Böylece stresle baş etmesi kolaylaşan vücudun, endişe verici durumlardan da kurtarılır.
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