Akupunktur ile panik atak tedavisi mümkün mü?

Panik ataklı kişilerde limbik sistem düzgün çalışamaz hale gelmiştir. Basit bir uyaran bile panik ataklı kişi tarafından gerçek bir tehlike gibi algılanabilir. Panik atak sürecinde olan kişi kalbinin yerinden çıkacak gibi attığını ve ölecekmiş gibi hissettiğini söyler. Psikiyatr gözetiminde akupunktur tedavisiyle, limbik sistem düzenlenir ve iyileşme sağlanabilir.

Bu tedaviye başlamadan önce panik atak belirtilerinin bilinmesi ve akupunktur tedavisinin nasıl gerçekleştirildiğinin bilinmesi önem taşır. İşte tüm detaylarıyla konu ile ilgili bilmeniz gerekenler:

PANİK ATAK BELİRTİLERİ

Panik atak, farklı belirtilerle kendini gösterir. Panik atak yaşayan kişi çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar hissedebilir. Bunun dışında sıcak-soğuk terlemeler, bazen üşüme bazense alev basması yaşayabilir. Ayrıca titreme, sarsılma, itilme hissi gibi semptomlar da yaşayan panik atak hastaları, bazen boğulma hissiyle nefes alamıyormuş gibi hissedebilir. Boğazda düğümlenme ya da bir yumru olduğunu hissederek tıkanma yaşayan hastalar, zaman zaman soluğun kesilmesi durumu ile de karşı karşıya kalabilir. Bunun neticesinde derin derin nefes alma ve havayı yetersiz bulma hissi de kaçınılmaz olur.