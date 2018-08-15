Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?

Sigaraya başlamak çok kolay olmasına karşın ne yazık ki, bırakabilmek herkes için o kadar kolay olmayabiliyor. Ama artık zamanın geldiğine inanıyorsanız akupunktur sizin için çözüm olabilir. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Kliniği Sorumlu Hekimi Dr. Berna Atay, sigarayı bırakma konusunda akupunkturun Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği en başarılı yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor. Kendimizi iyi, keyifli ve huzurlu hissetmemiz, beynimizden salgılanan serotonin ve endorfin hormonları sayesinde gerçekleşiyor. Normalde kahkaha atınca, mutlu bir haber alınca, çikolata veya güzel bir tatlı yiyince ya da acı hissedince bu hormonların seviyesi yükseliyor. Ancak sigara içen kişilerde de seratonin ve endorfin salgılama işi sigara tarafından üstlenildiği için vücudun otonomisini bozuluyor. Bu nedenle sigara tiryakileri, keyiflenince ya da dertlenince hemen bir sigara eğilimine giriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Kliniği Sorumlu Hekimi Dr. Berna Atay, sigarayı bırakanların ilk hafta seratonin salgılanamadığı için zorlandıklarını söylüyor. Bu noktada devreye giren akupunktur sayesinde gerginlik, uyku kalitesinin bozulması, yorgunluk, sinirlilik, dikkat eksikliği, baş ağrısı, iştah artışı gibi sigara yoksunluğu şikâyetler hissedilmeden alışkanlıktan kurtulmak mümkün olabiliyor.

**YOKSUNLUK BELİRTİLERİ 7-10 GÜNE AZALMAYA BAŞLIYOR Nikotin beyinde endorfin sağlayan reseptörleri, yani sinir uçlarını durdurur. Sigara içilmediğinde, nikotin ortadan kalktığında, kulakta tespit edilmiş refleks noktalarına takılan akupunktur iğneleri veya lazer akupunktur, bu sinir uçlarını uyararak endorfinlerin salınmasını sağlıyor. Bu da kişinin sakinleşmesine, keyif ve huzur bulmasını sağlar. Aynı zamanda, gerginlik, sinirlilik, uyku kalitesinin bozulması, yorgunluk, dilde ve başta uyuşma, boşluk hissi, konsantrasyon azlığı, dikkat eksikliği, baş ağrısı, ishal veya kabızlık ve iştah artışı gibi yoksunluk belirtilerinin azalmasına da yardımcı oluyor. Aslında geçici olan bu belirtiler vücudun kendini onardığına da işaret ediyor. İlk 72 saatte şiddetlenen ve 7-10 gün içinde azalarak ortadan kalkan bu belirtilerin sigarayı bırakmak isteyen herkeste ortaya çıkmayabildiğinin de unutulması gerekiyor.

Kısa sürede sonuç alınabiliyor Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Kliniği’nde, sigara bırakma tedavisinde, kulak ve vücut akupunkturu uyguladıklarını belirten Dr. Berna Atay, tedaviyle ilgili şunları anlatıyor: