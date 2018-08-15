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Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2018 07:45 | Son Güncelleme

Ne yazık ki pek çok kişi sigarayı bıraktıktan sonra dayanamayıp tekrar başlıyor. Sigara tiryakilerinin sigarayı bırakması için çabalayan bilim insanları farklı araştırmalar sürdürmeye devam ediyor. Bu araştırmalar sonucunda yeni yöntemler geliştiren uzmanlara göre artık sigarayı bırakmak akupunktur ile mümkün. İşte sigara fiyatları ile bütçenizi sarsmaya, aynı zamanda da yavaş yavaş sağlığınızı çalmaya devam ederken buna dur demeniz için üretilmiş akupunkturla sigara bırakma yöntemi...

Akupunktur ile sigarayı bırakmak mümkün mü?

Sigaraya başlamak çok kolay olmasına karşın ne yazık ki, bırakabilmek herkes için o kadar kolay olmayabiliyor. Ama artık zamanın geldiğine inanıyorsanız akupunktur sizin için çözüm olabilir. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Kliniği Sorumlu Hekimi Dr. Berna Atay, sigarayı bırakma konusunda akupunkturun Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği en başarılı yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Kendimizi iyi, keyifli ve huzurlu hissetmemiz, beynimizden salgılanan serotonin ve endorfin hormonları sayesinde gerçekleşiyor. Normalde kahkaha atınca, mutlu bir haber alınca, çikolata veya güzel bir tatlı yiyince ya da acı hissedince bu hormonların seviyesi yükseliyor. Ancak sigara içen kişilerde de seratonin ve endorfin salgılama işi sigara tarafından üstlenildiği için vücudun otonomisini bozuluyor. Bu nedenle sigara tiryakileri, keyiflenince ya da dertlenince hemen bir sigara eğilimine giriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Kliniği Sorumlu Hekimi Dr. Berna Atay, sigarayı bırakanların ilk hafta seratonin salgılanamadığı için zorlandıklarını söylüyor. Bu noktada devreye giren akupunktur sayesinde gerginlik, uyku kalitesinin bozulması, yorgunluk, sinirlilik, dikkat eksikliği, baş ağrısı, iştah artışı gibi sigara yoksunluğu şikâyetler hissedilmeden alışkanlıktan kurtulmak mümkün olabiliyor.

**YOKSUNLUK BELİRTİLERİ 7-10 GÜNE AZALMAYA BAŞLIYOR

Nikotin beyinde endorfin sağlayan reseptörleri, yani sinir uçlarını durdurur. Sigara içilmediğinde, nikotin ortadan kalktığında, kulakta tespit edilmiş refleks noktalarına takılan akupunktur iğneleri veya lazer akupunktur, bu sinir uçlarını uyararak endorfinlerin salınmasını sağlıyor. Bu da kişinin sakinleşmesine, keyif ve huzur bulmasını sağlar. Aynı zamanda, gerginlik, sinirlilik, uyku kalitesinin bozulması, yorgunluk, dilde ve başta uyuşma, boşluk hissi, konsantrasyon azlığı, dikkat eksikliği, baş ağrısı, ishal veya kabızlık ve iştah artışı gibi yoksunluk belirtilerinin azalmasına da yardımcı oluyor. Aslında geçici olan bu belirtiler vücudun kendini onardığına da işaret ediyor. İlk 72 saatte şiddetlenen ve 7-10 gün içinde azalarak ortadan kalkan bu belirtilerin sigarayı bırakmak isteyen herkeste ortaya çıkmayabildiğinin de unutulması gerekiyor.
Kısa sürede sonuç alınabiliyor

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Kliniği’nde, sigara bırakma tedavisinde, kulak ve vücut akupunkturu uyguladıklarını belirten Dr. Berna Atay, tedaviyle ilgili şunları anlatıyor:

“Uygulamada, sigara içicileri son 10–12 saat hiç sigara içmeden Akupunktur Uygulama Kliniği’ne başvurmaları gerekiyor. Üst üste üç gün akupunktur uygulanıyor hatta çoğunlukla üçüncü seansa gerek kalmayabiliyor. Kişide doğal olarak var olan serotonin salgısını aktif hale getirecek frekans uygulaması ve oksijen terapisi yapıyoruz. Akupunktur sayesinde salgılanan serotonin ve endorfin, nikotin isteğinin ortadan kalkmasını sağıyor. Böylece ilk sigarasız günler, yani sigarayı bırakırken en kritik zaman dilimi olarak kabul edilen ilk 3 gün konforlu geçiyor. Bu kritik 3 günü geçirdikten sonra ihtiyaç duyulursa, bir sonraki hafta da bir veya iki kez akupunktur uygulanabilir. Seans sayısı kişiden kişiye değişebiliyor. Genelde 4 – 6 seans yeterli oluyor.”

Özellikle iğne fobisi olanlarda kişinin stresini daha da artırmamak için sadece lazer akupunktur uygulayabildiklerini söyleyen Dr. Berna Atay, böylece hem akupunkturun etkinliğinin arttığını, hem de iğne fobisi olan ya da iğneyi sevmeyenlere konfor sağladıklarını ifade ediyor. Tedavi süresince kişinin bazı noktalara da dikkat etmesi gerekiyor. Uygulamasının yapıldığı ilk hafta kesinlikle aşırı derecede çay, kahve ve alkol kullanılmaması, çayın açık ve şekersiz içilmesi, tedavi boyunca sıvı tüketiminin en az 2 - 2,5 litre olması da önem taşıyor.

'BAŞARI İÇİN KARARLILIK ŞART'

Her şeyden önce akupunkturla sigarayı bırakmak isteyen kişilerin kararlı olmalarının önemli olduğunu vurgulayan Dr. Berna Atay, hastaların belirli bir gün tespit edip kendi özgür iradeleriyle bırakmaya karar vermeleri ve bunu gerçekten istemeleri gerektiğini ifade ediyor.

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