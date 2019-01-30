HABER

Akupunktur ile yeni yılda yenilenin

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 02:00 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, akupunkturun pek çok rahatsızlığı tedavi ettiğini belirterek, bu tedavi sırasında vücuda dışarıdan herhangi bir kimyasalın alınmadığını, vücudun kendi sistemleriyle kendisini yenilediğini vurguladı.
Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, çok eski zamanlardan beri uygulanan akupunktur tedavisi hakkında bilgi verdi. Akupunkturun, geleneksel Çin tanımında milattan önce, yaklaşık 300 yıl önce uygulanmaya başlanan bir tedavi şekli olduğunu belirten Uzm. Dr. Yanartaş, “Daha sonra batıya yayılmış, ilk önce Fransa’da ve tüm Avrupa’da uygulanmaya başlanmıştır. Akupunkturu ve kulak akupunkturu olmak üzere iki bölümde yapılır. Vücut akupunkturu ve kulak akupunkturu ile hedeflediğimiz şey hastalıkların tedavisidir. Akupunkturun toplumda esas bilinme mekanizması genellikle obezite ve bağımlılık tedavisi olmasına rağmen aslında pek çok rahatsızlıklarda tedavide kullanılan bir tedavidir. Akupunkturu biz özellikle, ben branşım gereği olarak ağrılı hastalıklarda, özellikle bel fıtığı, bel ağrısı, belde kanal darlığı, boyun fıtığı, boyunda kireçlenme, onun dışında nöropatik ağrılarda, yüz felcinde, kronik sinüzitte, migren gibi hastalıklarda kullanmaktayız. Obezitede bilinen etkileri, iştahı kesmesi, iştah merkezlerini özellikle kulak akupunkturunda iştah merkezlerini etkileyerek, çabuk doyma mekanizması sağlaması, bağımlılık tedavisinde, özellikle sigara bağımlılığında, bağımlılık merkezi noktalarını uyararak, sigara içme isteğini azaltması, bu hastalıklarda uygulamaktayız” dedi.

“Vücudumuz kendi mekanizmasını kullanarak kendisini tedavi eder”
Akupunkturun vücutta özelleşmiş noktaların, meridyenler üzerinde bulunan özelleşmiş noktaların iğnelenmesiyle yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yanartaş, elektro akupunkturu ve klasik akupunktur gibi değişik formları olduğunu dile getirdi. Akupunktur sırasında vücutta bir takım hormonların salgılandığını söyleyen Uzm. Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, “Bunlardan birisi mutluluk hormonu dediğimiz serotonin hormonu, diğeri endorfin hormonu dediğimiz morfinden yaklaşık 20 kat daha güçlü olan bir ağrı kesici hormonudur. Bu yüzden akupunktur tedavisi sırasında aslında vücudumuz kendi mekanizmasını kullanarak kendisini tedavi eder. Dışarıdan hiçbir kimyasal madde almaz. Vücut kendi kendini yeniler, kendi kendini onarır. Akupunktur kozmetik anlamda da kullanılıyor. Örneğin, ciddi kırışıklıkların oluşmasını önlemek için, yüzde bazı bölgelere uygulanmasıyla yüzümüzdeki bu derin kırışıklıklar oluşmadan önce biz bunu engelleyebiliyoruz. Dolaşımı düzenliyor. Örneğin, kronik yorgunlukta, isteksizlikte, bazı psikolojik rahatsızlıklarda, depresyonda, bir takım fobilerde, uyku problemlerinde, bağırsak alışkanlıklarının düzensizliğinde, bağırsak tembelliğinde, belli noktaları uyararak ve belli hormonların salgılanmasını arttırarak biz bu organlarımızın daha düzgün ve düzenli çalışmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla vücut kendini yenilemek için dışarıdan bir kimyasal madde almak yerine kendi içindeki hormonları ve kendi iç kimyamızdaki bazı medyatörleri kullanıyor ve böylece akupunktur tedavisi sırasında vücut oluşmakta olan hastalıkları yenme direncini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Vücudumuzun savunma hücrelerinde artış görülüyor. Bu da bir çok çalışmalarda kanıtlanmış bir şey. Vücudun kendi kendini yenilemesi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Uzm. Dr. Yanartaş, hastalıklar oluşmadan önce kronik yorgunluğu bulunan, isteksizlik bulunan, bir takım şeylerin yenilenmesini isteyen, daha enerjik olmak isteyen, yüzlerine çizgiler oturmadan bu tedaviyi uygulayarak yeni yılda yeni bir şekilde başlayabileceklerini söyledi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.