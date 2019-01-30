Akupunktur sigaradan kurtarıyor

Sağlık Bakanlığının önem verdiği uygulamalardan biri olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında yer alan akupunktur tedavisi, Çorlu Devlet Hastanesi’nde başladı. Akupunktur sayesinde sigaradan kurtulan hemşire Neşe Can Yardımcı, “25 yıldır sigara içen bir kişiydim. İki seans sonucunda da bir aydır sigara kullanmıyorum” dedi. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana uygulanan ve pek çok dertliye deva olan akupunktur merkezi ile ilgili bilgiler veren Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağatay Onar, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son derece önem verdiği uygulamalardan bir tanesi. 2016 yılından itibaren büyük bir ivme ile bakanlık hastaneleri ve kamu hastaneleri bu uygulamaları bünyelerine kazandırma gayreti içerisinde oldu. Biz de geçtiğimiz Ekim ayından itibaren hastanemizde akupunktur tedavi ünitesini hizmete sunduk. Başvuran hasta sayısı umut verici. Sadece Tekirdağ’a, Çorlu’ya değil Trakya’nın tamamına hizmet verebilecek bir ünite hizmete sunduk. Ümit ediyorum başvuran ve tedaviden fayda gören hasta sayısı günbegün artacak ve evlere umut ışığı olmaya devam edecektir” dedi.

Beş saatte sigaraya veda

Akupunkturun faydaları ile ilgili olarak bilgiler veren Başhekim Onar, “Modern tıp yöntemleri ile güncel kılavuzlar ışığında tedavi edemediğimiz hastalıkların birçoğunu, müzminleşen birçok hastalığı akupunktur sayesinde semptomatik ve temeline inerek tedavi etme imkanı oluyor. Örneğin migren tedavisinde kısa sürede çok iyi sonuçlar alıyoruz. Sigara bırakma tedavisinde bir iki seansta, hatta süre olarak bakarsanız 5 - 6 saat içerisinde hastanın tamamen sigaraya veda etmesi mümkün. Bu hem hastaların sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Hem de işin ekonomik boyutunu düşündüğünüz zaman umut vaat eden tedaviler oluyor” diye konuştu.

Çorlu Devlet Hastanesi Akupunktur Ünitesi’nin sorumlusu Uzman Dr. Yunus Cem Tuncer ise, 19 senedir Çorlu Devlet Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak çalıştığını, Ekim ayından bu yana ise akupunktur merkezinde görev aldığını söyledi.

Üç bin yıl öncesine dayanıyor

"Akupunktur yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi şeklidir" diyen Dr. Tuncer, “Uygur Türkleri tarafından bulunmuş fakat Çinliler tarafından yazıya döküldükten sonra dünyaya yayılmaya başlamış. 1950 yıllarından sonra Avrupa’da, Amerika’da popülaritesi artmış ve dünyada bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Akupunktur, vücudumuzdaki akupunktur noktalarına iğneleme yapmak suretiyle uygulanan bir tedavi şeklidir. Bu iğneleme ile birlikte vücudumuz kendi kendini tedavi etme yoluna gider. Ucuz, komplikasyonları az olan bir tedavi yöntemidir” dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Akupunktur Ünitesi’nin Sağlık Bakanlığının izniyle 2018 yılı Ekim ayında açıldığının altını çizen Uzm. Dr. Cem Tuncer, “Ekim ayından itibaren de bu zamana kadar yaklaşık 175-180 seans uyguladık. Günde 6 ila 8 hastaya randevu veriyoruz. Bu süreçte biz hastalarımıza akupunktur tedavisini seans seans uyguluyoruz. 10 seans civarında genelde tedavi oluyor ama bu artabilir, tabii azalabilir de" diye konuştu.