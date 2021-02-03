Akupunktur yöntemiyle nasıl zayıflanır? Diyete ve spora gerek var mı?

Obezite, günümüzde hem kendi varlığıyla, hem de eşlik ettiği diğer hastalıklar açısından da oldukça sıkıntılı bir durumdur. Obeziteden kaynaklanan birçok problem ve hatta kanser ortaya çıkmaktadır. Akupunkturistler, bununla mücadele edecek tıbbi personelden biridir. Burada uygulanması gereken şey, akupunkturun açlık duygusunu ortadan kaldıran etkisini kullanarak aşırı düşük kalorili diyetlerle hastanın zayıflatılmasıdır. Amaç, hastanın bedeniyle ilgili bilincinin gelişmesini sağlamak, doğru beslenme, spor yapma alışkanlığının edinilmesine katkıda bulunmaktadır.

AKUPUNKTURDA AÇLIK DUYGUSU STRESİN BASTIRILMASIYLA ENGELLENİYOR

Akupunktur, böyle bir süreçte hastanın stresini azaltarak ve kendiyle ilgili daha doğru düşünmesini sağlayarak açlık duygusunu regüle eder. Bunun ötesinde spor yapmak da çok önemlidir.

Akupunktur ayrıca kişiyi rahatlatarak, sindirim sistemiyle ilgili bir sorunu varsa onu gidererek, tedavinin başlangıcında hastanın zayıflayabileceğini ve şişmanlığın kural olmadığını gösterir. Burada önemli olan beslenmeyle ilgili davranış değişikliğinin sağlanmasıdır.