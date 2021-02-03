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Akupunktur yöntemiyle nasıl zayıflanır? Diyete ve spora gerek var mı?

03.02.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Zayıflama yöntemleri arasında yer alan akupunktur, geleneksel bir tedavi yöntemidir. Dünyada uygulamaları devam eden akupunktur uygulaması ile zayıflamak mümkündür. Vücudun doğal mekanizmasını harekete geçirerek iyileşmeyi sağlayan akupunkturla zayıflama uygulaması için kulağa çok ince uçlu iğneler batırılır. Böylece stresin önüne geçilerek açlık duygusu bastırılır. İşte akupunkturun zayıflamadaki diğer etkileri...

Obezite, günümüzde hem kendi varlığıyla, hem de eşlik ettiği diğer hastalıklar açısından da oldukça sıkıntılı bir durumdur. Obeziteden kaynaklanan birçok problem ve hatta kanser ortaya çıkmaktadır. Akupunkturistler, bununla mücadele edecek tıbbi personelden biridir. Burada uygulanması gereken şey, akupunkturun açlık duygusunu ortadan kaldıran etkisini kullanarak aşırı düşük kalorili diyetlerle hastanın zayıflatılmasıdır. Amaç, hastanın bedeniyle ilgili bilincinin gelişmesini sağlamak, doğru beslenme, spor yapma alışkanlığının edinilmesine katkıda bulunmaktadır.

AKUPUNKTURDA AÇLIK DUYGUSU STRESİN BASTIRILMASIYLA ENGELLENİYOR

Akupunktur, böyle bir süreçte hastanın stresini azaltarak ve kendiyle ilgili daha doğru düşünmesini sağlayarak açlık duygusunu regüle eder. Bunun ötesinde spor yapmak da çok önemlidir.

Akupunktur ayrıca kişiyi rahatlatarak, sindirim sistemiyle ilgili bir sorunu varsa onu gidererek, tedavinin başlangıcında hastanın zayıflayabileceğini ve şişmanlığın kural olmadığını gösterir. Burada önemli olan beslenmeyle ilgili davranış değişikliğinin sağlanmasıdır.

AKUPUNKTUR YÖNTEMİYLE ZAYIFLAMA UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Akupunktur yöntemiyle zayıflama uygulamasında tek kullanımlık çok ince iğnelerle işlem yapılır. Kilo vermek için en önemli akupunktur noktalarının kulakta bulunduğu düşünüldüğünden iğneler kulağa batırılır. İğnenin ilk batırıldığı anda hafif bir acı hisseden hastalar, bu esnada sıcaklık da hissedebilir. İğnelerin kulağa batırılması ile gerçekleştirilen uygulamada amaç metabolizmayı hızlandırmak, iştahı azaltmak, beyindeki açlık merkezini baskılamak ve stresi azaltmaktır.

Beyne yakın olduğundan etkisinin daha fazla hissedildiği düşünülen akupunktur ile amaç organların uyarılmasıyla bedene mesaj vermektir. Ancak unutulmamalıdır ki, diyet ve egzersiz olmadan akupunktur ile tek başına kilo vermek mümkün değildir. Bu nedenle spor ve diyet bırakılmadan akupunktura devam edilmelidir.


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