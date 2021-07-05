Akupunkturda alerji noktaları ile tedavi mümkün! Sebepsiz kaşıntılarınız son bulacak

Akupunkturda alerji noktaları sayesinde alerji tedavisi olumlu sonuçlar vermektedir. Etki mekanizması çok net açıklanamıyor da olsa, alerji mekanizmalarının da stresle ilişkisi yakından bilinmekte ve gözlemlenmektedir. Stres dönemlerinde alerjik astım ve nezle yaygın olarak artmaktadır. Alerji nedenli kaşıntılar ortaya çıkabilmektedir.

Akupunktur tedavisinde alerji mekanizmasının stres ile ilişkisi üzerinden olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür. Alerji mekanizmasının stresle ilişkisi üzerinden akupunktur uygulamak mümkündür. Bunun için akupunkturda alerji noktalarını bilmek gerekmektedir.

AKUPUNKTUR İLE ALERJİ TEDAVİSİ

Akupunkturda alerji tedavisi ile strese karşı bizi korumaya çalışan limbik sistemi düzenleyerek sonuç alınmaktadır. 15 seans uygulanan tedavi sırasında kişinin stresi kontrol edebilmesi için ihtiyacı olan bilgi de kendisine verilmektedir. Limbik sisteminin yeniden donanması mümkün kılınmaktadır. Akupunktur ile alerji tedavisi sonrası nedeni bilinmeyen kaşıntılar, alerjik nezle ve alerjik astım tedavi olabilmektedir.

EN ÇOK POLENLERİN ARTTIĞI DÖNEMLERDE GÖZLENİYOR

Polenlerin arttığı dönemler, bu tip şikayetlerin tetiklendiği dönemlerdir. Bu dönemlerde akupunktur yaygın olarak uygulanabilir ve süreç daha rahat atlatılabilir. Herhangi bir yan etkisi olmayan akupunktur, alerji sorunu yaşayan kişiler için faydalı olmaktadır.

AKUPUNKTURDA ALERJİ NOKTALARI

Alerji tedavisinde akupunktur noktaları dedektörle taranarak tespit edilir. Hangi noktaların tedavi edilip edilmeyeceğine ve hangi iğnenin kullanılacağına (gümüş mü, altın mı) karar verilir. Peki alerji tedavisinde akupunktur noktaları denince akla hangileri gelir? Mesela kulak akupunkturunda seanslara başlamadan önce böbrek üstü bezi, antihistaminik, böbrek üstü bezinin kortizon sağlamasını sağlama gibi akupunktur noktaları ile hareket edilir. Akupunktur bölgesi belirlenmeden önce nabız, dil, vücut ve kulaktaki tüm akupunktur noktaları teşhis edilir. Akupunktur noktaları tespit edildikten onra ise alerji tedavisine başlanır.

