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"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Günümüzün yeni trendi olan akupunktur hızla kulaktan kulağa yayılıyor.

İSTANBUL,(DHA) - Günümüzün yeni trendi olan akupunktur hızla kulaktan kulağa yayılıyor. Dr. Necibe Nur Keleş, özellikle son dönemlerde zayıflatma yöntemleriyle ön plana çıkan bu sistemle 10 ayda 40 kilo verilebileceğini söyledi.

Tarihte ilk kez Çinliler tarafından geliştirilip uygulanan bir tedavi yöntemi olan Akupunkturun insan vücudunda hemen hemen her noktaya faydası olduğu artık kanıtlanmış durumda. Özellikle son dönemlerde zayıflatma yöntemleriyle ön plana çıkan bu sistem beslenme rutini ve yaşam tarzının daha doğru şekillenmesi gibi yeni alışkanlıkların kazanılmasında destekleyici bir etkiye sahip.

Günümüzde yeni yeni trend olmuş bir uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Necibe Nur Keleş, "Kimi uzmanlar bu tedavi yöntemlerini üçe ayırmaktadır ama ben bir nöroloji uzmanı olarak bu ayrımları yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu süreçte vücudun çeşitli bölgelerinden faydalanmak gerekir. Genelde bolca uyarı aldığımız noktalarsa günlük hayatımızda çokça kullandığımız ve yorduğumuz bölgelerdir. Karın, Mide, kol, bacak sırt bölgeleri sıkça tedaviyi uyguladığımız bölgelerdir" dedi.

"İnsan vücudunda uyarı veren belirli bölgeler vardır. Bu bölgelere iğne yöntemleriyle akupunktur uygulanır. Bu bölgeler, hücresel uyarıların sinir termallerine ve vücudun her noktasına ulaşmamızı sağlar" diyerek sözlerine devam eden Dr. Keleş, "Bu sayede kabızlık, idrar şikâyetleri, yorgunluk, kulak çınlaması, baş dönmesi, migren ve her türlü eklem ağrıları için akupunktur tedavisi uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

"AKUPUNKTUR İŞTAH AZALTMA VE DOYGUNLUK HİSSİYLE ALAKALI BİR DURUM"

Akupunktur ile nasıl zayıflandığına ilişkin bilgilendirmede bulunan Dr. Keleş, "Akupunktur aslında iştah azaltma ve doygunluk hissiyle alakalı bir durumdur. En bilinen ve verim alınan yöntemlerinden birisi akupunktur iğnelerinin kulağa uygulanmasıyla yapılır. Akupunkturun vagal sinirin kulaktaki kısmını canlandırdığını ve bunun da serotonin seviyesini yükselttiğini bilinmektedir. Bu sebeple midede bulunan kaslar biraz daha sıkılaşır ve iştah kapanmasına neden olur. Buda otomatik olarak yeterli doygunluğa ulaştığımız hissini bizlere vermektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

Akupunktur uygulaması yaptığı bir hastasının 10 ayda 40 kilo verdiğini söyleyen Dr. Keleş şunları söyledi:

"Bu konuda en büyük pay hastamın kendisidir. Bu tedavi yöntemi uygulandıktan sonra tabi ki diyet ve sporla desteklenmelidir. Hastalarımızın düzenli bir şekilde haftada en az iki kez akupunktur seansı alması gerekir. Bu en sağlıklı yöntem olacaktır."

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